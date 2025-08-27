Kitchen Tricks: महीने से पहले ही रसोई गैस हो जाती है खत्म? 50 दिन में भी नहीं खाली होगी गैस की टंकी, आजमाएं ये ट्रिक
गैस बचाना मुश्किल काम नहीं है. लेकिन इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है. यहां आप कुकिंग गैस की बचत के कुछ आसान से उपायों को जान सकते हैं. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:41 PM IST
घर के बजट को जोर का झटका धीरे से उस समय लगता है, जब कुकिंग गैस का सिलेंडर महीना पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है. ऐसे में जरूरत कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलावों की होती है, जो ना सिर्फ गैस की खपत कम करें, बल्कि खाना पकाने का समय भी घटाएं और खर्च भी बचाएं.

रसोई में थोड़ी सी सावधानी और सही तकनीक अपनाकर आप गैस की खपत को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. यहां आप ऐसे ही कुछ कारगर उपायों के बारे में जान सकते हैं.  

कुकिंग गैस की बचत का आसान तरीका

ढक्कन का सही इस्तेमाल करें

जब भी खाना पकाएं ढक्कन जरूर लगाएं. इससे भाप और गर्मी बर्तन के अंदर बनी रहती है और खाना जल्दी पकता है. चाहे दाल हो, चावल या सब्जी ढक्कन लगाकर पकाने से गैस की बचत होती है.

सही आकार के बर्तन चुनें

छोटी मात्रा का खाना बड़े बर्तन में पकाना गैस की बर्बादी है. छोटे और तली वाले बर्तनों में खाना जल्दी पकता है और गैस कम लगती है.

प्रेशर कुकर का करें ज्यादा इस्तेमाल

प्रेशर कुकर गैस बचाने में सबसे असरदार होता है. इसमें दाल, चावल, सब्जियां और सूप जल्दी पकते हैं. बस पानी की मात्रा सही रखें और ढक्कन अच्छी तरह बंद करें.

लीकेज और कमजोर फ्लेम पर नजर रखें

अगर गैस लीकेज हो रहा है या आंच धीमी लग रही है, तो गैस जल्दी खत्म हो सकती है. समय-समय पर गैस पाइप, नोजल और रेगुलेटर की जांच करें. जरूरत पड़े तो टेक्नीशियन से दिखाएं.

सामग्री पहले से तैयार रखें

सब्जी काटना, मसाले निकालना और अन्य तैयारी गैस ऑन करने से पहले कर लें. इससे खाना बनाने में समय कम लगेगा और गैस की खपत भी घटेगी.

बर्तन और फ्लेम के बीच सही दूरी रखें

अगर बर्तन बहुत ऊंचा रखा है तो गर्मी बर्बाद होती है और खाना देर से पकता है. बर्तन को फ्लेम के पास रखें ताकि हीट ट्रांसफर सही हो और खाना जल्दी बने.

कम मात्रा में पकाएं, बार-बार नहीं

बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ खाना पकाने में गैस ज्यादा लगता है. कोशिश करें कि छोटे बैचों में खाना पकाएं, जिससे समय और गैस दोनों की बचत हो.

बॉयलिंग से ज्यादा सिमरिंग करें

तेज आंच पर उबालने से बेहतर है, धीमी आंच पर खाना पकाएं. ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर पकाने से गैस की खपत काफी घटती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

;