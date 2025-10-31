Advertisement
trendingNow12982790
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बिना सोचे समझें न करें खर्च, शादी में ऐसे होगी पैसों में बचत; फ्री में कर सकते हैं ये काम..

Affordable Wedding Planning: शादी में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप शादी में स्मार्ट तरीके से खर्च को कम कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको शादी में खर्च को कम करने के टिप्स बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना सोचे समझें न करें खर्च, शादी में ऐसे होगी पैसों में बचत; फ्री में कर सकते हैं ये काम..

How to Save Money in Wedding: शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा होता है. लेकिन शादी का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि भारी खर्च भी होता है. कपड़े, सजावट, फोटोशूट और कार्ड, सारी चीजें शादी का बजट बढ़ा देती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी सुंदर और यादगार बने, तो जेब पर ज्यादा बोझ न डालें. आपको बता दें, शादी में कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन्हें आप फ्री में या बहुत कम खर्च में खुद कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही आसान और समझदारी भरे शादी के टिप्स बताएंगे..

 

वीडियो इनविटेशन और कार्ड 
कार्ड बनवाने में कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाते हैं और आज के जमाने में कागज के महंगे कार्ड लोग कम ही छपवाते हैं. ऐसे में आजकल वीडियो इनविटेशन का ट्रेंड ज्यादा ही चल रहा है. आज के समय में कई फ्री ऐप्स और वेबसाइट्स पर तैयार टेम्पलेट मिल जाते हैं, जहां आप बस अपने नाम, डेट और फोटो ऐड करके सुंदर वीडियो इनवाइट्स बना सकते हैं. इसे वॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर भेज दें, बिना किसी खर्च या झंझट के आप इनविटेशन भेज सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

मेहंदी पर बचाएं पैसे
शादी की रस्मों का एक खास हिस्सा मेहंदी होता है, लेकिन प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बुलाने पर अच्छा-खासा खर्च हो जाता है. इसके बजाय आप किसी जान-पहचान की लड़की या महिला से मेहंदी लगाव लें. ऐसा करने से कम पैसे में भी आप इस रस्म को पूरा कर सकते हैं और इससे आपके रिश्ते में अपनापन भी बढ़ेगा. 

 

घर की सजावट खुद करें
शादी में घर की सजावट भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकालते हैं, तो आप खुद भी घर की सजावट कर सकते हैं. घर में रखी पुराने लाइटिंग, पर्दे, फूलदान और रंग-बिरंगी झालरें इस्तेमाल करें. पुराने सजावट के समान को नए तरीके से लाकर घर को शादी जैसा चमका सकते हैं. DIY डेकोरेशन से आप अपने बजट को बचा सकते हैं.

 

फोटोशूट मोबाइल से करें
आज के समय में हर किसी के पास अच्छा कैमरा वाला मोबाइल फोन होता है. ऐसे में शादी के छोटे-छोटे फंक्शस जैसे मेहंदी, हल्दी के लिए किसी रिश्तेदार या दोस्त को कहें कि वे फोन या कैमरा से फोटो और वीडियो ले लें. थोड़ी क्रिएटिविटी और अच्छी लाइटिंग के साथ मोबाइल फोटोग्राफी भी प्रोफेशनल तरीके से किया जा सकता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

affordable wedding planningbudget wedding ideas

Trending news

गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
pocso act
गजब कहानी: POCSO केस में 10 साल की सजा पाए आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया माफ?
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
Sanjay Raut
शिवसेना-यूबीटी MP संजय राउत को क्या हुआ? सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
Mohammad Azharuddin
अल्लाह के नाम पर अजहरुद्दीन ने कैबिनेट मंत्री के रूप में ली शपथ, क्यों मिला ये पद?
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी