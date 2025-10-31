बिना सोचे समझें न करें खर्च, शादी में ऐसे होगी पैसों में बचत; फ्री में कर सकते हैं ये काम..

How to Save Money in Wedding: शादी हर किसी की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा होता है. लेकिन शादी का मतलब सिर्फ खुशियां नहीं, बल्कि भारी खर्च भी होता है. कपड़े, सजावट, फोटोशूट और कार्ड, सारी चीजें शादी का बजट बढ़ा देती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी सुंदर और यादगार बने, तो जेब पर ज्यादा बोझ न डालें. आपको बता दें, शादी में कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन्हें आप फ्री में या बहुत कम खर्च में खुद कर सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही आसान और समझदारी भरे शादी के टिप्स बताएंगे..

वीडियो इनविटेशन और कार्ड

कार्ड बनवाने में कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाते हैं और आज के जमाने में कागज के महंगे कार्ड लोग कम ही छपवाते हैं. ऐसे में आजकल वीडियो इनविटेशन का ट्रेंड ज्यादा ही चल रहा है. आज के समय में कई फ्री ऐप्स और वेबसाइट्स पर तैयार टेम्पलेट मिल जाते हैं, जहां आप बस अपने नाम, डेट और फोटो ऐड करके सुंदर वीडियो इनवाइट्स बना सकते हैं. इसे वॉट्सऐप या सोशल मीडिया पर भेज दें, बिना किसी खर्च या झंझट के आप इनविटेशन भेज सकते हैं.

मेहंदी पर बचाएं पैसे

शादी की रस्मों का एक खास हिस्सा मेहंदी होता है, लेकिन प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बुलाने पर अच्छा-खासा खर्च हो जाता है. इसके बजाय आप किसी जान-पहचान की लड़की या महिला से मेहंदी लगाव लें. ऐसा करने से कम पैसे में भी आप इस रस्म को पूरा कर सकते हैं और इससे आपके रिश्ते में अपनापन भी बढ़ेगा.

घर की सजावट खुद करें

शादी में घर की सजावट भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकालते हैं, तो आप खुद भी घर की सजावट कर सकते हैं. घर में रखी पुराने लाइटिंग, पर्दे, फूलदान और रंग-बिरंगी झालरें इस्तेमाल करें. पुराने सजावट के समान को नए तरीके से लाकर घर को शादी जैसा चमका सकते हैं. DIY डेकोरेशन से आप अपने बजट को बचा सकते हैं.

फोटोशूट मोबाइल से करें

आज के समय में हर किसी के पास अच्छा कैमरा वाला मोबाइल फोन होता है. ऐसे में शादी के छोटे-छोटे फंक्शस जैसे मेहंदी, हल्दी के लिए किसी रिश्तेदार या दोस्त को कहें कि वे फोन या कैमरा से फोटो और वीडियो ले लें. थोड़ी क्रिएटिविटी और अच्छी लाइटिंग के साथ मोबाइल फोटोग्राफी भी प्रोफेशनल तरीके से किया जा सकता है.