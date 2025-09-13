ऑफिस हो या वर्क फ्रॉम होम, कमर की सेहत के लिए चुनें ऐसे चेयर, रीढ़ की हड्डी रहेगी हेल्दी

How To Select Working Chair: आजकल ज्यादातर लोग दिन का लंबा वक्त कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने बिताते हैं. चाहे ऑफिस की डेस्क हो या वर्क फ्रॉम होम का सेटअप, घंटों बैठकर काम करना अब लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में अगर आपकी चेयर सही न हो तो सबसे पहले असर कमर और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है. पीठ दर्द, स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानियां गलत बैठने की आदत और खराब चेयर के कारण तेजी से बढ़ सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप सही चेयर का सेलेक्शन करें, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनी रहे.

1. अच्छा बैक सपोर्ट हो

कुर्सी का सबसे अहम हिस्सा होता है बैकरेस्ट. एक परफेक्ट चेयर वह है, जिसमें बैक सपोर्ट आपकी रीढ़ की नैचुरल कर्व को फॉलो करे. ये न सिर्फ कमर के निचले हिस्से (लोअर बैक) को सपोर्ट देता है बल्कि लंबे टाइम तक बैठने के बाद भी पीठ को थकान महसूस नहीं होने देता.

2. एडजस्टेबल हाइट वाली चेयर

हर इंसान की हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए चेयर ऐसी होनी चाहिए जिसकी ऊंचाई एडजस्ट की जा सके. सही हाइट वाली चेयर पर बैठने से पैर जमीन को आराम से टच करते हैं और घुटनों का एंगल 90 डिग्री पर रहता है. ये पोजिशन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है और पैरों में सूजन या झनझनाहट की परेशानी नहीं होने देती.

3. कुशन और सीट का कंफर्ट

कुर्सी का कुशन न तो बहुत हार्ड होना चाहिए और न ही ज्यादा सॉफ्ट. मीडियम फोम वाली सीट सबसे अच्छी रहती है, जिससे बॉडी को सही सपोर्ट मिले और ज्यादा देर बैठने पर भी डिसकंफर्ट न हो.

4. आर्मरेस्ट चेक करें

चेयर में आर्मरेस्ट जरूर होना चाहिए. हाथों को आराम देने से कंधों और गर्दन पर दबाव कम होता है. अगर आर्मरेस्ट एडजस्टेबल हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि इससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पोजिशन सेट कर सकते हैं.

5. स्विवेल और व्हील्स वाली चेयर

ऑफिस या होम सेटअप में अक्सर आपको फाइल्स या चीजें उठाने के लिए बार-बार खड़ा होना पड़ता है. स्विवेल और व्हील्स वाली चेयर से आप आसानी से मूव कर सकते हैं. इससे बार-बार झुकने और स्ट्रेच करने से बचाव होता है और रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम पड़ता है.

अच्छा पोश्चर अपनाना भी जरूरी

सिर्फ सही चेयर लेने से ही कमर हेल्दी नहीं रहती. उस पर बैठते वक्त सही पोश्चर भी उतना ही जरूरी है. हमेशा सीधे बैठें, कंधे रिलैक्स रखें और स्क्रीन को आंखों की लेवल पर सेट करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.