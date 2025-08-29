बरसात के मौसम नहीं जम रही दही, अपनाएं ये ट्रिक; थक्केदार जमेगी दही कि चाकू से काट लें
बरसात के मौसम नहीं जम रही दही, अपनाएं ये ट्रिक; थक्केदार जमेगी दही कि चाकू से काट लें

Tips And Tricks: दही खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. ऐसे में अधिकतर घरों में रोज दही खाई जाती है. वहीं बरसात के दिनों में दही जमाना मुश्किल होता है. ऐसे में आप इस ट्रिक की मदद से घर में मोटी दही जमा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:33 PM IST
बरसात के मौसम नहीं जम रही दही, अपनाएं ये ट्रिक; थक्केदार जमेगी दही कि चाकू से काट लें

Tips And Tricks: अधिकतर लोग लंच के दौरान दही खाना पसंद करते हैं. दही खाना सेहत के लिए अच्छा भी माना जाता है खासकर पाचन तंत्र के लिए दही बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन बरसात के दिनों में दही जमाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि कम तापमान या ठंडे मौसम की वजह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी धीमी हो जाती है जिस वजह से दही जमने में परेशानी आती है.  हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप दही आसानी से जमा सकते हैं. 

बरसात के मौसम में दही जमाने का आसान तरीका 
बरसात के मौसम में दही जमाने के लिए सबसे पहले गुनगुना दूध लें. 
दूध ना ज्यादा गरम और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए. हल्का गुनगुना दूध लें. 
गुनगुने दूध में दही डाल दें. ठंड में बैक्टीरिया धीरे काम करते हैं. ऐसे में आप 1 लीटर दूध में 2 बड़े चम्मच दही डालें. 
दूध के बर्तन को गर्म जगह पर रखें. आप आटे या चावल के डिब्बे में भी दूध रख सकते हैं. 
आप दही के बर्तन को कंबल में लेपटकर भी रख सकते हैं. कंबल में लेपटकर रखने से दही अच्छे से जम जाती है. 

बरसात के मौसम में किस बर्तन में दही जमाएं 
बरसात के मौसम में दही जमाने के लिए बर्तन का भी खास ध्यान दें. दही जमाने के लिए मिट्टी या फिर स्टील का बर्तन सही होता है. प्लास्टिक के बर्तन में दही बिल्कुल नहीं जमाना चाहिए. 

दही जमाते समय ना करें ये गलती 
दूध में एक बार दही डाल दिया तो उसके बाद दूध को हिलाएं नहीं. दूध को हिलाने से आपकी दही नहीं जमेगी. 

रातभर के लिए छोड़ दें 
ठंडे मौसम में दही जमने में ज्यादा समय लगता है ऐसे में आप दही जमाने के प्रोसेस को रात के समय करें. रातभर दूध को छोड़ने से दही आसानी से जम सकती है. 8 से 10 घंटे में आपकी दही जम सकती है. 

इन बातों का रखें ध्यान 
दही जमाने के लिए जिस जामन का इस्तेमाल कर रहे हैं वह ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. खट्टा जामन होने से आपकी दही भी खट्टी हो जाएगी. ऐसे में ताजा जामन का इस्तेमाल करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

