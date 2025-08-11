छोटी हाइट की महिलाएं इस तरह पहनें कपड़े, खास ट्रिक से दिखने लगेंगी लंबी!
छोटी हाइट की महिलाएं इस तरह पहनें कपड़े, खास ट्रिक से दिखने लगेंगी लंबी!

छोटी हाइट की महिलाएं अपने ड्रेसिंग सेंस में ये बदलाव कर हाइट में लंबी नजर आ सकती हैं. आइए जानते हैं किस तरह के आउटफिट में हाइट लंबी नजर आ सकती है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:47 PM IST
छोटी हाइट की महिलाएं इस तरह पहनें कपड़े, खास ट्रिक से दिखने लगेंगी लंबी!

लंबी हाइट के लोगों को काफी पसंद किया जाता है, खासकर महिलाओं में लंबी हाइट का महत्व काफी अधिक होता है. लंबी हाइट किसी भी इंसान की खूबसूरती में चार-चांद लगा देते हैं. आपने ध्यान दिया होगा कि मॉडल और एक्ट्रेस की हाइट लंबी होती है. माना जाता है कि लंबी हाइट के लोगों पर हर तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं. वहीं जिन लोगों की हाइट कम होती है उन्हें हाइट की वजह से कई बार अजीब फील होता है. आप अपने ड्रेसिंग सेंस और फैशन में कुछ बदलाव कर लंबी नजर आ सकती हैं.

एक कलर का पूरा आउटफिट करें कैरी 
छोटी हाइट के लोग एक ही कलर का पूरा आउटफिट पहनें. एक ही कलर के आउटफिट में आप लंबे दिख सकते हैं. डिफरेंट कलर के आउटफिट पहनने से आपकी हाइट छोटी लग सकती है. 

प्रिंट और पैटर्न पर दें ध्यान 
आप अपने कपड़ों के प्रिंट और पैटर्न पर खास ध्यान दें. छोटी हाइट के लोग कुर्ते में लंबी धारी वाले आउटफिट्स का चुनाव करें. वहीं आड़ी लाइन वाले आउटफिट में आपकी लंबाई कम दिख सकते हैं. वहीं बड़े प्रिंट वाले आउटफिट पहनने से भी हाइट छोटी नजर आती है. छोटो प्रिंट वाले आउटफिट में हाइट लंबी नजर आती है. 

कपड़े की लेंथ 
लंबा दिखने के लिए कपड़े की लेंथ बेहद जरूरी है. लंबी दिखने के लिए आप कुर्ते की लेंथ घुटने से नीचा रखें. बहुत कम लेंथ होने से हाइट कम दिख सकते हैं. वहीं बहु ज्यादा लॉन्ग लेंथ से भी हाइट छोटी नजर आती हैं. ऐसे में आपको घुटने से नीचे की कुर्ती पहननी चाहिए. 

फुल स्लीव 
लंबा दिखने के लिए आप फुल स्लीव आउटफिट कैरी कर सकती हैं. कम हाइट वाली लड़कियां लॉन्ग स्लीव, सेमी स्लीव आउटफिट में लंबी नजर आती हैं. 

इसे भी पढ़ें: महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये ट्रेंडिंग बिछिया डिजाइन, बढ़ जाएगी नई-नवेली दुल्हन के पैरों की शोभा! 

About the Author
शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है.

