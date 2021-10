Child Sleep: रात में सोता नहीं मासूम, बहुत रोता है; अपनाएं ये 5 उपाय, बेबी को मिलेगा सुकून!

लंदन: छोटे बच्चों को रात भर आराम सुलाना (Child Sleep) पैरंट्स के लिए कोई आसान काम नहीं है. इसकी वजह ये है कि उनकी नींद की अवधि छोटी होती है और यह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है.

ऐसे में बच्चे अक्सर रात में उठ जाते हैं और रोते हैं. उन्हें दोबारा सुलाने (Child Sleep) के चक्कर में अक्सर पैरंट्स का काफी समय निकल जाता है, जिससे उनकी खुद की नींद पूरी नहीं हो पाती. रोज- रोज ऐसा होने पर यह पैरंट्स के लिए एक समस्या बन जाती है. आज हम आपको वो 5 टिप्स (Child Sleep Rules) बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप रोजाना रात को अपने छोटे बच्चों को सुकून भरी अच्छी नींद (How to Sleep Child at Night) दे सकते हैं.

दिन में बच्चों का रूटीन देखें

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अपने बच्चों का डे रूटीन ध्यान से चेक करें. क्या आपके छोटे बच्चे दिन में 3-4 घंटे की लंबी नींद सो (Child Sleep) रहे हैं. अगर हां, तो फिर उन्हें रात में आसानी से नींद नहीं आएगी और आ भी गई तो रात में आंख खुलने के पूरे चांस रहेंगे. इसलिए दिन में छोटे बच्चों को सोने तो दें लेकिन आधा-एक घंटे से ज्यादा नहीं.

उनके सोने वाली जगह पर ध्यान दें

अपने बच्चे के सोने (Child Sleep) वाली जगह के बारे में ध्यान दें. उस जगह पर तेज रोशनी के बजाय हल्का अंधेरा होना चाहिए. उस जगह का तापमान गर्म या ठंडा होने के बजाय छोटे बच्चे लायक सुहावना होना चाहिए. बच्चे की सोने की जगह पर खिलौने, किताबें या खेलने की दूसरी चीजें न हों. जिस जगह बच्चा सो रहा हो, वहां पर बाहर का शोर न पहुंचे.

बच्चों को खुद सोने के लिए तैयार करें

एक्सपर्ट के मुताबिक छोटे बच्चे अक्सर तभी सोते (Child Sleep) हैं, जब पैरंट्स उन्हें सोने के लिए कहते हैं या सुलाते हैं. इसके बजाय पैरंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए कि नींद आने पर वे खुद सो जाया करें. ऐसा करने पर बच्चों को अकेले रात में सो जाने की आदत पड़ती है और रात में आंख खुल जाने पर दोबारा सोने के लिए वे पैरंट्स की थपकी का इंतजार नहीं करते.

सोने से पहले क्या करें?

सोने से 2 घंटे पहले छोटे बच्चों को रिलेक्स कराएं. उन्होंने कोई किताब पढ़ने के लिए दें या फिर उन्हें कोई कहानी सुनाएं. आप बच्चों की उम्र के अनुसार थोड़ी देर बार बात भी कर सकते हैं. इसके बाद कमरे की लाइट डिम कर दें. ऐसा करने से बच्चे का मूड धीरे-धीरे नींद (Child Sleep) की ओर जाने लगेगा और वह अगले कुछ समय बाद सो जाएगा.

सोने से 1-2 घंटे पहले टीवी-मोबाइल से बचें

सोने (Child Sleep) से करीब 1-2 घंटे पहले पैरंट्स को टीवी-मोबाइल को बंद करना होगा. जब तक पैरंट्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर लगे रहते हैं, तब तक बच्चों को भी नींद नहीं आती है. इसकी वजह ये होती है कि टीवी-मोबाइल से निकलने वाली नीली स्क्रीन से नींद प्रभावित होती है. जिसका ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि छोटे बच्चे रात भर सुकून के साथ सोएं तो उनके बेड पर जाने से करीब 1-2 घंटे पहले सभी गैजेट्स का इस्तेमाल बंद कर दें.

