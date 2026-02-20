पुरानी-फटी चादरों को बेकार समझकर फेंक देते हैं? इन 'स्मार्ट रीसाइकिल' आइडिया को अपनाकर कर सकते हैं रीयूज

Old And Torn Bedsheets Reuse Recycle Ideas: घर पर रखी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको लोग दोबारा रीयूज ना करके बेकार समझकर फेंक देना काफी सही समझते हैं लेकिन आपका ये आइडिया बिल्कुल बेकार का है. कई बार लोग अच्छी क्वालिटी की बेडशीट ले लाते हैं लेकिन फिर उसके पुरानी या फट जाने के बाद उसको बेकार समझकर फेंक भी देते हैं. अगर आप भी कुछ स्मार्ट रीसाइकिल आइडियाज को अपनाकर उसको दोबारा से रीयूज करेंगी तो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं. अगर आप भी रीयूज का तरीका खोज रहे हैं, तो आइए आपको बताते हैं कुछ यूनिक आइडियाज जिसको आप फॉलो आसानी से कर सकते हैं.

फटी चादरों का करें 'स्मार्ट रीसाइकिल'



1. कलरफुल हैंगिंग

अगर आप फटी चादरों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आप ये गलत करते हैं. अगर आप इसको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कलरफुल हैंगिंग के तौर पर कर सकते हैं. बेड शीट के फैब्रिक को कट करके सुंदर सी बना सकते हैं.



2. पर्दे

अगर आपकी बेडशीट भी पुरानी हो गई है और आप उसको फेंकना चाहते हैं, तो फेंकने की जगह पर आप उसको पर्दे बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. महंगी बेड शीट्स से आप तरह-तरह की बना सकते हैं. ऐसा करने से आपके पैसों की भी बचत होगी.



3. एप्रॉन

अगर आपका चादर फटने लगा है या पुराना हो गया है, तो आप उससे एप्रॉन को बना सकती हैं. ये दिखने में भी काफी सुंदर लगेगा. इसको कट करके भी आप तरह-तरह के डिजाइन से बना सकती हैं.



4. पोछा

फटी-पुरानी चादरों से आप घऱ का पोछा भी बना सकते हैं. चादर को टुकड़ों में काटकर कई जगह-जगह पर साफ करके भी उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं.



5. कुशन कवर

कुशन कवर को भी आप फटी-पुरानी चादरों से बना सकती हैं. ये आइडिया आपके लिए सबसे बेस्ट होगा. ऐसा करने से आपके पैसों की भी बचत होगी.



