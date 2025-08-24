जिंदगी बोझ न जाए, संभालों यारों, खुश रहने के लिए करो ये 7 काम, दुखी नहीं रहेगा मन
Advertisement
trendingNow12894396
Hindi Newsलाइफस्टाइल

जिंदगी बोझ न जाए, संभालों यारों, खुश रहने के लिए करो ये 7 काम, दुखी नहीं रहेगा मन

नेगेटिव लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन अगर कुछ खास माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाए तो लाइफ ईजी लगने लगती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिंदगी बोझ न जाए, संभालों यारों, खुश रहने के लिए करो ये 7 काम, दुखी नहीं रहेगा मन

How To Stay Happy: आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों, तनाव और उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं. नतीजा ये होता है कि जिंदगी हमें बोझिल और थकाऊ लगने लगती है. लेकिन असलियत ये है कि जीवन जीने के लिए है, बोझ उठाने के लिए नहीं. थोड़े से चेंजेज और पॉजिटिव हैबिट्स अपनाकर हम इसे हल्का, खुशहाल और मीनिंगफुल बना सकते हैं. आइए जानते हैं वे 7 काम जिन्हें करने से मन दुखी नहीं रहेगा और जिंदगी बोझ नहीं लगेगी.

1. थैंकफुल होना                                                                               
हर दिन की शुरुआत उन चीजों को याद करके करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं. ये आदत आपको छोटी-छोटी खुशियों का एहसास दिलाएगी और नकारात्मक सोच को दूर करेगी.

2. हेल्दी रूटीन बनाए रखें
सही समय पर सोना-जागना, बैलेंस्ड डाइट लेना और रेगुलर एक्सरसाइज करना मन और शरीर दोनों को एनर्जेटिक बनाता है. जब शरीर सेहतमंद रहता है तो मन भी हल्का और खुश रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. मेडिटेशन और प्राणायाम करें
दिन में सिर्फ 10-15 मिनट गहरी सांस लेने और ध्यान करने से स्ट्रेस कम होता है. ये आपको मेंटल पीस देता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है.

4. अपने करीबियों से जुड़ें

परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना मन को सुकून देता है. अपने जज्बात को शेयर करना स्ट्रेस कम करता है और रिश्तों में मिठास लाता है.

5. शौक पूरे करें
गाना गाना, पेंटिंग करना, बागवानी करना या कोई भी पसंदीदा काम करना आपके भीतर खुशी को बढ़ा देता है. शौक आपको रोजमर्रा की थकान से बाहर निकालते हैं.

6. नेचर के करीब जाएं
सुबह की सैर, पेड़ों के बीच वक्त बिताना या बारिश का लुत्फ लेना मन को हल्का करता है. कुदरत अपने आप में सबसे बड़ी थेरेपी है.

7. अपने आप से प्यार करें
खुद पर बोझ मत डालें. अपनी गलतियों को माफ करें, खुद की तारीफ करें और खुद को वक्त दें. खुद से प्यार करना ही खुशहाल जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

happiness

Trending news

रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
;