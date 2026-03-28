शराब की लत से हैं परेशान? इन स्मार्ट तरीके से दूर होगी लत, 30 दिन का चैलेंज करें स्वीकार

How To Quit Alcohol: कहा जाता है कि एक बार शराब पीने की लत लग जाती है तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है. अगर आप भी शराब की लत से परेशान हैं तो इन टिप्स की मदद से शराब की लत छोड़ सकते हैं.
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अक्सर लोग ऑफिस पार्टी या फिर दोस्तों के साथ शराब पीते हैं. लेकिन कुछ लोगों को शराब पीने की लत लग जाती है. माना जाता है कि एक बार शराब की लत लग जाती है, तो यह आसानी से नहीं छूटती है. कुछ लोग रोज शराब पीते हैं. ना केवल परिवार वह खुद भी अपनी इस लत से परेशान होते हैं, लेकिन चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. अगर आप शराब की लत छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं तो चलिए Holistic Health And Healing हॉस्पिटल्स की मनोवैज्ञानिक (साइकेट्रिक) डॉक्टर भवनीत कौर से जानते हैं कुछ टिप्स. इन टिप्स की मदद से आप शराब की लत को आसानी से छोड़ सकते हैं.
शराब पीना सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है, इसे जानते हुए भी लोग शराब का सेवन करते हैं. रोजाना शराब का सेवन करने से लिवर पर सीधा असर पड़ता है. इसके अलावा शराब का सेवन करने से डायबिटीज जैसी बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है. अगर आप शराब की लत छोड़ना चाहते हैं तो हम आपकी मदद के लिए कुछ टिप्स बताएंगे. इन टिप्स की मदद से आप शराब की लत से छुटकारा पा सकते हैं.
शराब छोड़ने के लिए सबसे पहले खुद से फैसला लें. अक्सर लोग लत छोड़ते समय एक गलती करते हैं. आज शराब पी लेता हूं कल से बंद....आप और हम अच्छे से जानते हैं कि कल कभी नहीं आता है. अगर आप यही करते रहेंगे कि कल से छोड़ दूंगा, तो आपको शराब की लत से छुटकारा नहीं मिलेगा. इस लत से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से फैसला लें... इस दोहे को जीवन में अमल करें... कल करें सो आज कर, आज करें सो अब...तभी इस आदत से छुटकारा मिल सकता है.
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शराब की बुरी लत से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले वजह की तलाश करनी होगी. आप शराब क्यों छोड़ना चाहते हैं. शराब छोड़ने के पीछे वजह क्या सेहत है, परिवार, प्यार और बच्चे कुछ भी हो सकता है.
शराब छोड़ने का ख्याल आना ही अपने आप में बड़ी बात है. वजह मिलने के बाद शराब छोड़ने के लिए एक डेट फिक्स कर लें. इसके बाद इस डेट के बारे में घर, ऑफिस, दस्तों के साथ शेयर करें. इस दौरान आप घर, कार हर उस जगह से शराब हटा दें जहां आप शराब रखते हैं. वहीं जिन दोस्तों के साथ शराब पीते हैं उन्हें भी बता दें कि आप शराब छोड़ रहे हैं ताकि इस जर्नी में वह आपकी मदद कर सकें.
शराब छोड़ने के शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही बैचेन करने वाले होते हैं. बार-बार मन में शराब पीने का ख्याल आता है. दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि आज पी लेता हूं, या लेती हूं....30 एमएल से कुछ नहीं होता है. आपको इन विचारों से ही जीतना है. इस ख्याल दूर रहने के लिए आपको खुद को बिजी रखना होगा. खुद को बिजी रखने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं. परिवार के साथ साथ गेम खेल सकते हैं. समय के साथ आपकी शराब की लत खत्म हो जाएगी.
शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए आप पार्टनर और परिवार की मदद ले सकते हैं. शराब छोड़ना आसान नहीं होता है. ऐसे में आप परिवार की मदद से सेल्फ लव पर ज्यादा फोकस करें. ताकि आपकी ये आदत समय के साथ खत्म हो जाए.
शराब की लत से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना योग और मेडिटेशन कर सकते हैं.मेडिटेशन और योग करने से आप अपने मन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. रोजाना मेडिटेशन और योग करने से इस गंदी लत से छुटकारा पा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
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