उबालते समय बार-बार फटने लग जाते हैं अंडे? इन ट्रिक्स को अपनाकर समस्या होगी मिनटों में दूर

How To Stop Eggs Cracking: अधिकतर लोगों के साथ अंडे को उबालते समय पानी में ही टूटने लग जाते हैं, जो बेहद ही बेकार लगते हैं. अगर छीलने में भी दिक्कत आती है, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 02, 2025, 02:56 PM IST
उबालते समय बार-बार फटने लग जाते हैं अंडे? इन ट्रिक्स को अपनाकर समस्या होगी मिनटों में दूर

How To Stop Eggs Cracking:  ठंड के मौसम में अंडे खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. अधिकतर लोग 1 दिन में 1-2 अंडे खाना पसंद करते हैं. कई बार अधिकतर लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि अंडे उबालने के बाद या उबालते समय पानी में ही बार-बार फटने लग जाते हैं अंडे, ऐसा कभी-कभी हर किसी के साथ हुआ ही होगा. अंडा उबालने के बाद सही तरह से छिल नहीं पाते हैं या पानी में ही बेकार हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ये समस्या होती है, तो आइए आपको इससे बचने का तरीका बताते हैं, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आज हम आपको कई सारे तरीके बताते हैं, जो अपनाकर आप अंडे को ठीक तरह से उबाल सकते हैं, नोट कर लें टिप्स.
 

अंडे को टूटने से कैसे बचाएं?
 

1. नींबू

अगर आपके साथ भी अधिकतक ये होता है कि अंडे उबालते समय टूटना या फटना शुरू हो जाते हैं, तो आप उबालते समय नींबू का एक छोटा टुकड़ा निचोड़ सकते हैं ऐसा करने से अंडे उबलते समय फटते नहीं हैं.
 

2. नमक 

अधिकतर लोगों को ये तरीका पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा. जब भी आप अंडे को उबालते हैं, तो उसमें आप थोड़ा का ऊपर से नमक को डाल सकते हैं ऐसा करने से अंडे फटते नहीं है.
 

3. बड़े बर्तन में उबालें अंडे

आप जब भी अंडे को उबालते हैं, तो उनको बड़े बर्तन में उबालने चाहिए, वरना कम जगह होने के कारण वो फटने या टूटने लग जाते हैं.
 

4. नींबू का रस 

अगर आप अंडे को फटने से बचाना चाहते हैं, तो आप नींबू के रस को डाल सकते हैं. ये अंडे को फटने से रोकने के लिए फायदेमंद होता है.

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

