बरसात में आपके घर में क्यों हो सकती हैं सांप की एंट्री? इस खतरे को ऐसे रखें कोसों दूर
सांप का ख्याल आते ही मन में खौफ पैदा हो जाता है, और अगर ये घर में दिख जाए तो सोचिए क्या होगा. इसलिए जरूरी है कि इस अनचाहे मेहमान को घर में आने से पहले ही रोक दें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:25 AM IST
Home remedies to keep snakes away: आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी कि नोएडा सेक्टर 51 के एक घर में दहशत फैल गई, क्योंकि एक घर के फॉल्स सीलिंग की डेकोरेटिव लाइट में जहरीला कोबरा नजर आ गया. हालांकि बाद में वन विभाग ने सांप को रेस्क्यू किया. बारिश के दिनों में अक्सर घरों में और आस-पास के इलाकों में सांप दिखाई देने लगते हैं. ये न सिर्फ डर पैदा करते हैं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं. सवाल यह है कि आखिर मानसून सीजन में ही क्यों सांप घरों की तरफ रुख करते हैं और इस खतरे से बचाव कैसे किया जाए.

बरसात में क्यों आते हैं सांप घरों की तरफ?

1. बिल में पानी भरना
बरसात के दौरान जमीन के बिल और गड्ढे पानी से भर जाते हैं. ऐसे में सांप अपने महफूज ठिकाने छोड़कर सूखी जगह तलाशने लगते हैं. घर और आंगन उन्हें एक सेफ हैवेन के तौर पर दिखाई देता है.

2. शिकार की तलाश में
सांप खासतौर से चूहे, मेढ़क और कीड़ों को खाते हैं. बारिश में चूहे और मेढ़क घरों के आसपास ज्यादा दिखाई देने लगते हैं. शिकार की तलाश में सांप भी घर की तरफ खिंचे चले आते हैं.

3. नमी और अंधेरा
बरसात में घर के आसपास की नमी और अंधेरी जगहें सांपों को बहुत भाती हैं. लकड़ी का ढेर, टूटे पाइप, गार्डन में रखे गमले या अनदेखे कोने उनके लिए छिपने की बेहतरीन जगह बन जाते हैं.

4. खुले दरवाजे और खिड़कियां
बरसात में लोग अक्सर दरवाजे-खिड़कियां खुले छोड़ देते हैं ताकि हवा आती रहे. ऐसे में सांप आसानी से घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं.
 

कैसे रखें घर को सांपों से सेफ?

1. घर के आसपास सफाई रखें
घास-फूस, लकड़ी का ढेर, टूटे गमले या कबाड़ सांपों को अट्रैक्ट करते हैं. इन्हें तुरंत हटा दें. आंगन और बगीचे को हमेशा साफ-सुथरा रखें.

2. चूहों और कीड़ों पर कंट्रोल करें
अगर घर या स्टोर रूम में चूहे हैं, तो यह सांपों को जरूर खींच लाएंगे. चूहों और कीड़ों को दूर करने के लिए ट्रैप और रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें.

3. दरारें और छेद बंद करें
दीवारों या फर्श में मौजूद दरारें, पाइपलाइन के छेद और ड्रेनेज कवर को अच्छी तरह सील करें. ये जगहें सांपों के आने-जाने का रास्ता बन सकती हैं.

4. नमी को कम करें
बरसात में घर के आसपास पानी जमा न होने दें. पॉट्स और गार्डन एरिया में पानी की निकासी का इंतेजाम करें. इससे नमी कम होगी और सांपों का खतरा भी घटेगा.

5. नेचुरल रिपेलेंट्स का इस्तेमाल
नीम का तेल, लहसुन और फिनायल जैसे पदार्थ सांपों को नापसंद होते हैं. इन्हें घर के आसपास छिड़क सकते हैं.

6. रात में रहें अलर्ट
बरसात की रातों में बाहर निकलते समय टॉर्च का इस्तेमाल जरूर करें. खासकर गार्डन, टॉयलेट या स्टोर रूम में जाते वक्त सावधानी बरतें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

snakeRainMonsoon

