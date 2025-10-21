How To Stop Hair Fall: मेथी दाने का वो नुस्खा, जो टूटते-झड़ते बालों से दिलाएगा निजात, हेयर को जड़ों से करता है मजबूत

How To Stop Hair Fall: मौसम बदलते ही अक्सर बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं. इस वक्त ठंडियों का मौसम शुरू हो चुका है. नहाते वक्त बाल टूटते हैं. ये समस्या आम है, लेकिन अगर आपके बाल ज्यादा टूट और झड़ रहे हैं तो सावधान होने की जरूरत है. इस समस्या में आपके लिए किचन में मौजूद मेथी के बीज फायदेमंद साबित हो सकते हैं. मेथी में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और स्कैल्प की सेहत सुधारते हैं. यह डैंड्रफ को कम करने और बालों के टूटने से बचाने में भी मदद करता है. इस आर्टिकल में हम ये जानेंगे कि आखिर कैसे मेथी बालों की सेहत का ख्याल रखती है और हेयर लॉस की समस्या से निजात पाने के लिए आपक कैसे इसका यूज कर सकते हैं.

बालों के लिए कैसे फायदेमंद है मेथी दाना?

मेथी दाना बालों के लिए बेहद फायदेमंद है. यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है. इसमें प्रोटीन, आयरन और कई जरूरी विटामिन होते हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और टूटने से बचाते हैं.

मेथी दाने में मौजूद निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन बालों की जड़ों को सक्रिय करते हैं, जिससे बाल घने और मजबूत होकर बढ़ते हैं. इतना नहीं मेथी दाना में मौजूद आयरन खून का संचार बढ़ाता है, जिससे सिर की त्वचा तक पोषण पहुंचता है और स्कैल्प हेल्दी रहता है.

मेथी में लेसिथिन नामक तत्व होता है जो बालों को अंदर से हाइड्रेट करता है. इससे बाल मुलायम और मजबूत बनते हैं, और टूटने की संभावना कम होती है. खास बात ये है कि मेथी दाने में एंटीफंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. ये सिर की खुजली और रूसी को कम करते हैं और बालों की जड़ों को स्वस्थ रखते हैं.

बालों को झड़ने से रोकने के लिए इन 2 तरीकों से करें यूज (How To Use Methi Seeds For Hair Fall)

पहला तरीका

रात में मेथी दाने को पानी में भिगो दें. सुबह उसे पीसकर पेस्ट बना लें. इसे बालों में मास्क की तरह लगाएं.

आप चाहें तो इसे अपने बालों के तेल में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

दूसरा तरीका

मेथी का घरेलू तेल भी बना सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में नारियल का तेल लें और उसमें मेथी के दाने डालकर पका लें. पक जाने पर तेल को आंच से उतारें और ठंडा करें. फिर इस तेल से मालिश करके कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद आप बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें. ऐसा आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं.

