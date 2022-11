Hair Oiling: बालों में तेल लगाते समय न करें ये गलती नहीं तो होगा हेयर लॉस, ये है ऑयलिंग का सही तरीका

Right way Of Hair Oiling: बैड लाइफस्टाइल और खराब खान-पान के कारण आजकल लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम अपने बालों की सही से देख भाल करें. बालों का मसाज करना बहुत अहम होता है. तेल लगाने से बाल हेल्दी बनते हैं पर अगर इसे सही से ऑयलिंग न की जाए तो इससे बाल ज्यादा टूटने और खराब होने लगते हैं. आप ऐसी गलती न करें इसलिए आज हम आपके साथ बालों को सही से ऑयल करने की टिप्स शेयर करने वाले हैं.

तेज हाथों से न करें मालिश

बालों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. इसके लिए आप जब भी बालों की मालिश करें तो हल्के हाथों से करें. बहुत तेजी से मसाज करने पर बाल ज्यादा टूटते हैं. इसके अलावा जरूरत से ज्यादा मालिश करने से बचें. बहुत अधिक मसाज करने से बाल जड़ से कमजोर होने लगते हैं.

तेल लगाने के बाद न करें कंघी

आप कभी भी तेल लगाकर बाल न झाड़ें क्योंकि ऐसा करने से बाल ज्यादा टूटते हैं. ऑयलिंग करने पर बाल सेंसेटिव हो जाते हैं. इसलिए हमेशा बालों को सुलझाकर ही तेल लगाएं. ऐसे बाल कम टूटेंगे. इसके अलवा तेल लगाने के तुरंत बाद, कसकर बाल न बांधें. ऐसा करने से बाल जड़ों से खिंचते हैं और टूटने लगते हैं.

पहले से ऑयली बाल में न लगाएं तेल

आपके बाल अगर नैचुरल ऑयल के कारण पहले से ऑयली नजर आ रहे हैं तो उनकी मालिश न करें. ऐसा करने से स्कैल्प पर और ज्यादा गंदगी जमती है और स्कैल्प के पोर्स बंद होने लगते हैं. इसलिए इसे जितना हो सके avoid करें.

