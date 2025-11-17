Advertisement
रात में खांसते-खांसते हो जाते हैं परेशान? सोने की ये पोजिशन और आदतें तुरंत दिला सकती हैं आराम

Uncontrollable Coughing at Night: आपने नोटिस किया होगा कि रात में सोते समय खांसी बढ़ जाती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इससे आराम पाने के तरीके बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 08:15 PM IST
रात में खांसते-खांसते हो जाते हैं परेशान? सोने की ये पोजिशन और आदतें तुरंत दिला सकती हैं आराम

Uncontrollable Coughing at Night: ठंड की शुरुआत हो गई है, ऐसे में लोग सर्दी-खांसी से जूझ रहे हैं. खासकर रात में खांसी आने से नींद टूट जाती है और पूरा शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है. लगातार खांसी न सिर्फ नींद खराब करती है, बल्कि अगले दिन एनर्जी की कमी का भी एहसास करता है. लेकिन आपको बता दें, सोने की सही पोजिशन और कुछ आसान उपायों की मदद से आप रात में होने वाली खांसी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. इस खबर में हम इसके आसान तरीके बताएंगे..

 

सिर और गर्दन को ऊंचा रखकर सोएं
अगर आपको खांसी, सर्दी, गले में जमे बलगम या बंद नाक के कारण हो रही है, तो सीधे लेटने पर बलगम गले में रुक जाता है और खांसी बढ़ जाती है. इसलिए ऐसी स्थिति में सोते समय सिर और गर्दन को हल्का ऊंचा रखें. आप 2 या 3 तकियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेज पिले लगाकर सिर को ऊपर कर सकते हैं. ऐसा करने से सामस लेने में आसानी होती है, गले में जमा बलगम नीचे नहीं आता और खांसी कम होती है. इस तरीके से आप नाइट-टाइम खांसी को रोक सकते हैं. 

पीठ के बल सोने से बचें, करवट लेकर सोएं
इसके अलावा पीठ के बल सोने से बलगम गले में तेजी से जमा होता है, जिससे खांसी बार-बार ट्रिगर हो सकीत है. ऐसे में कोशिश करें, कि करवट लेकर सोएं, खासकर बाईं करवट पर. करवट में सोने से सांस का रास्ता खुला जाता है, गले पर दबाव कम पड़ता है और खांसने के चांसेस कम होती है. इस पोजिशन पर सोना साइनल या एलर्जी से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है. 

 

सोने से पहले गुनगुनी चीजें पिएं या भाग लें
गर्म पानी, अदरक-शहद वाली चाय या सूप रात पीकर सोने से रात को खांसी से आराम मिल सकती है. आप सोने से पहले भाप भी ले सकते हैं, इससे सांस की नली साफ होती है और बलगम ढीला हो जाता है, जिससे खांसी कम होती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

How should you sleep to reduce coughingHow do I stop uncontrollable coughing fits

