बरसात में छत की दीवारों से टपक रहा है पानी? तुरंत कर लें ये 5 जबरदस्त जुगाड़!
Advertisement
trendingNow12910495
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बरसात में छत की दीवारों से टपक रहा है पानी? तुरंत कर लें ये 5 जबरदस्त जुगाड़!

Roof water leakage solution:  बारिश के मौसम में कई चीजों का काफी ज्यादा नुकसान होता है. कुछ लोगों की छत की दीवारों से पानी कमरे में टपकने लगता है, जिससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. आज आपको बताते हैं ये आप कैसे ठीक कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बरसात में छत की दीवारों से टपक रहा है पानी? तुरंत कर लें ये 5 जबरदस्त जुगाड़!

Roof water leakage solution:  बरसात में कुछ लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कुछ लोगों के घरों में पानी घुस आता है, तो कुछ छतों से पानी  बूंद-बूंद करके टपकने लगता है, जिस वजह से कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. बारिश में घर में हर जगह सीलन और भी कई सारी दिक्कते होने लगती है. काफी कुछ करने के बाद भी समस्या को दूर करने में कई सारी मुश्किले होने लग जाती हैं. आज आपको बताते हैं कैसे इस समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. आइए बताते हैं.
 

1. दरार, छेद बंद

अगर आप बरसात के मौसम में छत की दीवारों से टपक रहे पानी से परेशान हैं, तो आपको उस जगह की दरार, छेद को बंद कर देना चाहिए. वॉटरप्रूफ कोटिंग आपको उस पर जरूर करवानी चाहिए. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

2. थर्मोकोल 

अगर आप  छत की दीवारों से टपक रहे पानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो थर्मोकॉल को लेकर इसरा पेस्ट बना लें और पानी टपकने वाली जगह पर लगा दें इससे समस्या दूर हो सकती है.
 

3. क्रैक-फिलर पुट्टी 

जहां से पानी आ रहा है, उस जगह पर आप क्रैक-फिलर पुट्टी को लगाकर इस समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं. दीवारों पर वॉटरप्रूफ कोटिंग आपको हमेशा से करवाकर रखनी चाहिए.
 

4. वाटरप्रूफ वाइटवॉश 

अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, वॉइटवॉश, वाटरप्रूफ टाइल्स इन चीजों को आपको जरूर करवा लेना चाहिए. सीलन की समस्या से भी आपको राहत मिल सकती है. आप इसको करवाते हैं, तो कभी भी पानी टपकने की दिक्कत आपके घर पर नहीं होगी.
 

5. प्लास्टिक शीट 

जहां से भी पानी आने की समस्या हो रही है आपको उस जगह पर प्लास्टिक शीट को पूरी जगह पर डाल देना चाहिए, इससे पानी घर के अंदर नहीं टपकेगा. ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे आप तुरंत समस्या को ठीक कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

rainy seasonwater leakage Tips and Tricks

Trending news

अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
;