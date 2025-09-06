बरसात में छत की दीवारों से टपक रहा है पानी? तुरंत कर लें ये 5 जबरदस्त जुगाड़!

Roof water leakage solution: बरसात में कुछ लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कुछ लोगों के घरों में पानी घुस आता है, तो कुछ छतों से पानी बूंद-बूंद करके टपकने लगता है, जिस वजह से कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. बारिश में घर में हर जगह सीलन और भी कई सारी दिक्कते होने लगती है. काफी कुछ करने के बाद भी समस्या को दूर करने में कई सारी मुश्किले होने लग जाती हैं. आज आपको बताते हैं कैसे इस समस्या से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं. आइए बताते हैं.



1. दरार, छेद बंद

अगर आप बरसात के मौसम में छत की दीवारों से टपक रहे पानी से परेशान हैं, तो आपको उस जगह की दरार, छेद को बंद कर देना चाहिए. वॉटरप्रूफ कोटिंग आपको उस पर जरूर करवानी चाहिए.



Add Zee News as a Preferred Source

2. थर्मोकोल

अगर आप छत की दीवारों से टपक रहे पानी से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो थर्मोकॉल को लेकर इसरा पेस्ट बना लें और पानी टपकने वाली जगह पर लगा दें इससे समस्या दूर हो सकती है.



3. क्रैक-फिलर पुट्टी

जहां से पानी आ रहा है, उस जगह पर आप क्रैक-फिलर पुट्टी को लगाकर इस समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं. दीवारों पर वॉटरप्रूफ कोटिंग आपको हमेशा से करवाकर रखनी चाहिए.



4. वाटरप्रूफ वाइटवॉश

अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, वॉइटवॉश, वाटरप्रूफ टाइल्स इन चीजों को आपको जरूर करवा लेना चाहिए. सीलन की समस्या से भी आपको राहत मिल सकती है. आप इसको करवाते हैं, तो कभी भी पानी टपकने की दिक्कत आपके घर पर नहीं होगी.



5. प्लास्टिक शीट

जहां से भी पानी आने की समस्या हो रही है आपको उस जगह पर प्लास्टिक शीट को पूरी जगह पर डाल देना चाहिए, इससे पानी घर के अंदर नहीं टपकेगा. ये तरीका सबसे बेस्ट है, इससे आप तुरंत समस्या को ठीक कर सकते हैं.