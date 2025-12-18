क्या आपके आंवले में भी पड़ जाते हैं काले धब्बे, कर लें ये छोटा काम, नहीं खराब होगा आंवला

सर्दियों का सीजन आते ही मार्केट में आंवले नजर आने लगते हैं. आंवले में विटामिन सी पाया जाता है जो कि इम्युनिटी बढ़ाने के साथ-साथ बालों और स्किन के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन सर्दियों में आंवले जल्दी खराब होने लग जाते हैं. कुछ ही दिनों में आंवले काले पड़ जाते हैं. ऐसे में आंवले को लंबे समय तक स्टोर करना मुश्किल होता है. मैं आपको अपनी दादी लाखों देवी के असरदार उपाय के बारे में बताऊंगी. इन उपाय की मदद से आपके आंवले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे. पहले के समय में दादी लाखों देवी आंवलों को स्टोर और फ्रेश रखने के लिए इन टिप्स को फॉलो करती थी, आइए जानते हैं उनके असरदार उपाय क्या है.

इस उपाय से ताजा रहेगा आंवला

आंवला को समय तक फ्रेश रखने के लिए इसे हल्का उबाल लें. पानी में थोड़ा नमक डालकर आंवला को हल्का यानी कुछ मिनट के लिए उबाल लें. इसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दें. इस तरह आपका आंवला लंबे समय तक फ्रेश रहेगा.

नींबू के रस का इस्तेमाल

अगर आपके आंवले जल्दी खराब हो जाते हैं तो आप आंवले के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. आंवले के रस का इस्तेमाल करने से आंवला लंबे समय तक फ्रेश और ताजा रहेंगे. आंवला को फ्रेश रखने के लिए एक कांच की बोतल लें. इस बोतल में आंवला डाल दें इसके बाद इसमें नमक और नींबू का रस डाल कर बोलत बंद कर दें. अब आप इस बोतल को फ्रिज में रख सकते हैं. आपके आंवले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे.

धूप का इस्तेमाल

आंवला को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आप आंवला को धूप में सुखा लें. इसके बाद इसका पाउडर बनाकर खा सकते हैं. सूखा हुआ आंवला लंबे समय तक फ्रेश रहता है.

