मेथी स्टोर करने का सीक्रेट तरीका, महीनों तक उठाएं ताजा कसूरी मेथी के मजे; नहीं होगा खराब

मेथी स्टोर करने का सीक्रेट तरीका, महीनों तक उठाएं ताजा कसूरी मेथी के मजे; नहीं होगा खराब

Methi Storage Tips: सर्दियों में सस्ती मिलने वाली मेथी को सही तरीके से स्टोर कर आप महीनों तक इसके स्वाद और औषधीय गुणों का आनंद ले सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको मेथी स्टोर करने का सही तरीका बताएंगे..

 

Last Updated: Feb 04, 2026, 10:30 PM IST
मेथी स्टोर करने का सीक्रेट तरीका, महीनों तक उठाएं ताजा कसूरी मेथी के मजे; नहीं होगा खराब

Methi Storage Tips: सर्दियों के मौसम में मेथी के हरे-भरे पत्ते बाजार में भरपूर और सस्ते दामों पर मिल जाते हैं. ऐसे में अगर थोड़ी समझदारी दिखाई जाए, तो मेथी को महीनों तक स्टोर किया जा सकता है. मेथी के पत्ते स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इन्हें पराठे, सब्जी, दाल और स्नैक्स में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इसे सही तरीके से स्टोर करने पर मेथी की खुशबू, रंग और पोषण लंबे समय तक बना रहता है.

 

धुलाई और सुखाना है सबसे जरूरी कदम
मेथी को स्टोर करने के लिए सबसे पहले उसकी सही से सफाई करें. सबसे पहले पत्तों से पीले और खराब हिस्से अलग कर लें. इसके बाद मेथी को साफ पानी से धो कर इससे मिट्टी और गंदगी पूरी तरह साफ कर लें. अब पत्तों को छलनी या कपड़े पर फैलकर अच्छी तरह सुखा लें. हालांकि ध्यान रखें कि पत्तों की नमी बिल्कुल सुख जाए, जिससे नमी से मेथी जल्दी खराब न हों. 

फ्रीजर में स्टोर करें
अगर आप मेथी को लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप फ्रीजर में स्टोर करना सबसे अच्छा तरीका है. इसके लिए मेथी को बारीक काट लें. अब इसे 1 से 2 मिनट तक हल्के गर्म पानी में डालकर तुरंत ठंडे पानी में निकाल लें. इससे रंग और स्वाद बना रहता है. इसके बाद मेथी को छोटे-छोटे हिस्सों में एयरटाइट डिब्बे या जिप लॉक बैग में भरकर फ्रीजर में रख दें. ऐसे स्टोर करने से मेथी 6 से 8 महीने तक आराम से चल जाती है. 

 

सुखाकर रखें, जब चाहें तब करें इस्तेमाल
मेथी को सुखाकर भी आप लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. इसके बाद साफ और ड्राई मेथी को छांव में फैलाकर अच्छी तरह सुखा लें. जब पत्ते पूरी तरह सूख जाएं, तो हाथ से मसलकर एयरटाइट डिब्बे में भर लें. अब ड्राई मेथी यानी कसूरी मेथी सब्जी, दाल और ग्रेवी में डालने से स्वाद दोगुना हो जाता है. इस तरीके से उन लोगों के लिए खास है, जिसके पास फ्रीजर की सुविधा नहीं होती. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

