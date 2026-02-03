सर्दियों की मटर गर्मियों तक लेने के लिए अपनाएं स्टोर करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला', साल भर रहेंगे एकदम फ्रेश!

How To Store Peas At Home: सर्दियों आते ही अपने साथ-साथ कई सारी खाने की चीजों को भी ले आता है और आपको बता दें कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं, जिनको सर्दियों में ही खा सकते हैं गर्मियों तक आप ले जा नहीं सकते हैं. कुछ लोग मटर खाने के काफी ज्यादा शौकिन होते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को मटर से बनी चीजें बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन समस्या ये काफी ज्यादा आती है कि लोगों को समझ नहीं आता है आखिर लंबे समय तक के लिए मटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं. आज आपको बताते हैं सर्दियों की मटर का स्वाद गर्मियों तक लेने के लिए स्टोर करने का 'सीक्रेट फॉर्मूला ये तरीका अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है. आइए आपको बताते हैं. आपको जरूर नोट करना चाहिए.

मटर स्टोर करने का सीक्रेट फॉर्मूला

1. वैक्यूम सील बैग

अगर आपको मटर खाना काफी ज्यादा पसंद है और आप इसको सर्दियों के साथ-साथ गर्मियों के मौसम तक खाना चाहते हैं, तो आप इसको वैक्यूम सील बैग में लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. ऐसा करने से मटर महीनों तक ताजे रखेंगे और इससे आप कई तरह की डिशेज को भी बना सकते हैं.

2. मटर उबालकर

अगर आप लंबे समय तक सीजन जाने के बाद भी मटर को स्टोर करना चाहते हैं, तो आप कच्ची नहीं बल्कि मटर उबालकर स्टोर कर सकती हैं. उबालने के बाद आपको सारे मटर के दानों को सुखाना है और फिर किसी एयरटाइट कंटेनर या फिर पॉलीथिन बैग में रख देना है.

3. फ्रीजर

अधिकतर लोग मटर को लंबे समय तक के लिए ताजा रखने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं. आपको एयरटाइट कंटेनर में मटर को अच्छे से धोकर साफ करके प्लास्टिक की थैली में डालकर आपको फ्रीजर में डाल देना है.

4. नमक और बेकिंग सोडा

मटर को स्टोर करने के लिए नमक और बेकिंग सोडा वाले पानी में आपको इसको भिगोना है और फिर सुखाना है और फिर इसको स्टोर कर लेना है. ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)