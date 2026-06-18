सब्जी का स्वाद बढ़ाने से लेकर सलाद में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है. अधिकतर घरों में टमाटर को इकट्ठा खरीदा जाता है. गर्मी के इस मौसम में एक साथ टमाटर स्टोर करने की वजह से टमाटर सड़ने लग जाते हैं. टमाटर का सड़ना बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या है. ऐसे में आप टमाटर को सही तरीके से स्टोर करके टमाटर को खराब होने से बचा सकते हैं.
टमाटर को सही तरीके से स्टोर करने से आप टमाटर को खराब होने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं टमाटर को स्टोर करने का सही तरीका क्या है.
अगर टमाटर पूरी तरह से पका हुआ नहीं है तो थोड़े टाइट है तो आप इसे कमरे के तापमान पर रख सकते हैं. कच्चे टमाटर को सीधी धूप से दूर रखना चाहिए. हरे और कच्चे टमाटर को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. इससे इनका स्वाद फीका हो जाएगा वहीं यह ठीक से पकेंगे भी नहीं है.
अगर टमाटर बिल्कुल पके हुए लाल हैं तो आप उन्हें कमरे के तापमान के काउंटर पर रख दें. इन टमाटर को आप 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं. टमाटर को ठंडल वाली साइड नीचे की तरफ करके रख लें. इससे डंठल के आसपास की नमी बाहर निकल जाती है. वहीं टमाटर जल्दी सिकुड़ते भी नहीं है. टमाटर को फैलाकर रखना चाहिए.
अगर टमाटर ज्यादा पक गए हैं तो अक्सर लोग डर जाते हैं कि टमाटर खराब हो जाएंगे. फ्रिज की ठंडक में रखने से टमाटर के पकने की प्रक्रिया धीमा हो जाती है. टमाटर को फ्रिज से निकालने के तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए. रूम टेम्परेचर होने पर ही टमाटर का सेवन करना चाहिए.
टमाटर को धोकर बिना सुखाएं प्लास्टिक के बैग में बंद नहीं करना चाहिए. इससे टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं.
टमाटर जब पकते हैं तो एथिलीन गैस रिलीज करते हैं ऐसे में बहुत सारे पके टमाटर एक साथ ठंसकर रखने से टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं.
बहुत ज्यादा ठंडे तापमान में टमाटर रखने से टमाटर का स्वाद खराब हो जाता है. दरअसल इससे टमाटर की स्किन कमजोर हो जाती है जिस वजह से वह जल्दी खराब होने लगते हैं.
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