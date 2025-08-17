पार्लर का चक्कर छोड़िए! घर पर इन 5 टिप्स को फॉलो करके बालों को करें स्ट्रेट, दिखेंगे लंबे और शाइनी

Home Remedies For Hair Straightening: खूबसूरत, लंबे और शाइनी बालों के लिए महिलाएं कई सारी कैमिकल चीजों को अपने बालों में लगा लेती हैं, जिस कारण खराब होने की समस्या आ जाती है. महंगे ट्रीटमेंट को करवाने पार्लर जाती हैं लेकिन बालों में कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. हेयर स्‍ट्रेटनिंग जिसको महिलाएं करवाना काफी ज्यादा पसंद करती हैं लेकिन इससे आपके बालों को काफी ज्यादा नुकसान भी होता है. अगर आप बालों को होम रेमे‍डीज से सीधा करना चाहती हैं, तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए. आइए आपको बताते हैं.



बालों को घर पर स्‍ट्रेट करने के घरेलू नुस्‍खे!



1. नारियल तेल

नारियल तेल आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दो चम्‍मच नींबू का रस तेल में मिलाकर अपने बालों में लगा दें और फिर इसको 20 मिनट तक धो दें आप देखेंगे की आपको असर दिखना शुरू हो गया है.



2. एलोवेरा

एलोवेरा आपकी स्किन और बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. अगर आप घर पर ही बालों को स्‍ट्रेट करना चाहते हैं, तो एलोवेरा जैल के साथ ऑलिव ऑयल को मिलाकर अपने बालों में लगाकर 2 घंटे तक रखकर पानी से धो दें.



3. अंडा और ऑलिव ऑयल

बालों को घर पर नैचुरल तरीके से स्‍ट्रेट करने के लिए आपको अंडा और ऑलिव ऑयल को मिलाकर बालों में लगाना चाहिए. लगाते वक्त साथ-साथ कंघी भी करते रहें ताकि बाल सीधे होते रहें.



4. चावल का आटा और मुल्तानी मिट्टी

बालों को घर पर सीधा करने के लिए चावल का आटा और मुल्तानी मिट्टी के घोल को बनाकर लगा सकती हैं. इसके पेस्ट को बालों में लगाने से बालों को कुछ ही दिनों में आप सीधा कर सकते हैं.



5. केला और जैतून का तेल

अगर आप घर पर ही बालों को सीधा करना चाहते हैं, तो केला और जैतून का तेल बालों में आपको लगाना चाहिए. ये आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है और लंबा-घना भी बनाता है.