युद्ध के दौरान इस तरह बचा सकते हैं अपनी जान, वॉर में खुद को जिंदा रखने के तरीके

आज के समय में दुनियाभर के कई देश युद्ध में फंसे हुए हैं. दुनियाभर में हजारों लोग युद्ध जैसी खतरनाक और तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप सही कदम और हौसला रखकर इन हालात का सामना कर सकते हैं. आइए जानते हैं युद्ध के दौरान खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है?

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:29 PM IST
दुनियाभर के कई देश इस समय युद्ध और संघर्ष जैसी खतरनाक स्थिति में फंसे हुए हैं. हजारों लोग रोजाना युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं. दो देशों के बीच वॉर होने पर आम लोग सही कदम और हौसला रखकर खतरनाक हालात का सामना कर सकते हैं. इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है. अगर आप इस युद्ध के दौरान फंस गए हैं तो आप इन टिप्स की मदद से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं. 

 युद्ध की चपेट में आए इलाके से दूर चले जाएं 
अगर आप दुर्भाग्यवश वॉर में फंस गए हैं तो सबसे पहले खुद के लिए सुरक्षित इलाके की तलाश करें. युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सही जगह का चयन करें. उस जगह पर जाएं जो लड़ाई से काफी दूर हो, ऐसा इलाका कोई गांव भी हो सकता है,  या फिर ऐसा शहर जो कि युद्ध के लिए कोई खास महत्व ना रखता हो. 

शहर के मुकाबले गांव या देहाती इलाका सुरक्षित होता है, क्योंकि युद्ध या लड़ाई शहरों और ज्यादा आबादी वाले इलाकों में ही ज्यादा केंद्रित होती है. इस बात का ध्यान रखें कि देहाती इलाके में किसी भी तरह की मदद मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान शहरों पर अधिक होता है. 

सेफ जोन में जा सकते हैं
युद्ध ग्रस्त इलाकों में आम लोगों के लिए सेफ जोन बनाए जाते हैं, ऐसे में आप अपने पास के सेफ जोन में जा सकते हैं. सेफ जोन में आप सुरक्षित रह सकते हैं. 

मानसिक संतुलन बनाए रखें 
युद्ध में खुद को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक होना बेहद जरूरी है. युद्ध के हालात पर नजर रखें ताकि आपको मालूम हो कि कौन सा इलाका सुरक्षित है और कौन सा ज्यादा खतरनाक है. इस दौरान आप लोकल रेडियो न्यूज स्टेशन, न्यूज चैनल से कनेक्ट होकर जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं. 

बेसमेंट तहखाने की तलाश करें 
युद्ध के दौरान आप बेसमेंट वाली इमारतों की तलाश कर सकते हैं. इससे आप लोगों की नजरों से बच सकते हैं. ऐसी इमारत ढूंढने की कोशिश करें जिसके अंदर तहखाना मौजूद हो ताकि लड़ाई के दौरान आप वहां सुरक्षित रह सकें. इमारत ऐसी होनी चाहिए जिसे अटैक के दौरान सील किया जा सके. 

घायल और बीमार होने से बचें 
युद्ध के दौरान खुद को घायल होने से बचाएं. वॉर जोन में इलाज मिलना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में आप अपने पास फर्स्ट एड रखें. जख्मी होने पर साफ पानी से ही धोएं. गंदे पानी का इस्तेमाल ना करें. जख्मों को साफ बैंडेज से ढकें. 

परिवार और पड़ोसियों से अच्छे संबंध 
युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात में परिवार और पड़ोसियों से अच्छे संबंध आपके तनाव को कम कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने पास साफ पानी और खाने को स्टोर करें. 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

TAGS

lifestylewar

