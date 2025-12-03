Advertisement
सर्दियों के मौसम में फटी एड़ी से हैं परेशान, आयुर्वेद से जानें ठीक करने के उपाय

ayurvedic remedies for cracked heels: सर्दियों के मौसम में अक्सर एड़ी फटने की समस्या होती है. फटी एड़ियों की देखभाल के लिए आप इन टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:38 PM IST
सर्दियों के मौसम में फटी एड़ी से हैं परेशान, आयुर्वेद से जानें ठीक करने के उपाय

सर्दी का मौसम आते ही शुष्क हवाएं पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं. ठंडी हवा की वजह से चेहरा, हाथ-पैर और एड़ी फटने की परेशानी शुरू हो जाती है. चेहरे पर क्रीम या तेल लगाकर नमी बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन एड़ियां फटने के साथ-साथ दर्द भी करती हैं. आयुर्वेद में एड़ियां फटने से निजात पाने के घरेलू और आसान उपाय बताए गए हैं.
आयुर्वेद में फटी एड़ी की समस्या को शरीर में वात दोष के बढ़ने से जोड़कर देखा गया है. शरीर में वात दोष बढ़ने और ठंडी जलवायु की वजह से एड़ियां शुष्क होकर फट जाती हैं. कई बार गहरी दरारों की वजह से चलने-फिरने में परेशानी भी होती है. ऐसे में एड़ियों की सही देखभाल जरूरी है. आयुर्वेद में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं, जिनसे एड़ियों को दोबारा खूबसूरत और मुलायम बनाया जा सकता है.

फटी एड़ियों को कैसे ठीक करें 
सर्दियों के मौसम में रोजाना एड़ियों को गर्म पानी में भिगोकर 5 से 10 मिनट तक सेकें. इससे मृत पड़ चुकी त्वचा नर्म हो जाती है और दर्द में राहत मिलती है. इसके बाद तुरंत मॉइस्चराइजर लगाएं, जिससे नमी बनी रहे. रात के समय गर्म तेल से एड़ियों और तलवों की मालिश करें. इसके लिए सरसों का तेल और नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे गहरी दरारें कम होंगी और मृत त्वचा नर्म होगी.

मसाज करने के फायदे 
तेल मसाज से पैरों का ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा और पैरों की खूबसूरती बढ़ेगी. आयुर्वेदिक फुट पैक लगाकर भी एड़ियों की देखभाल की जा सकती है. इसके लिए एलोवेरा, हल्दी और नीम का पेस्ट एड़ियों पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो दें. इस पेस्ट का इस्तेमाल हफ्ते में तीन बार करें. इसके अलावा, नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाकर हल्दी के साथ मिलाकर एड़ियों पर लगाएं, इससे दरारों में पनपने वाला बैक्टीरिया कम होगा. इस पेस्ट को हफ्ते में दो बार लगाएं.

डाइट में बदलाव करें 
इसके अलावा आहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है. आहार में नमी वाला खाना शामिल करें. खाने में घी का उपयोग जरूर करें और शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखें. इससे शरीर की शुष्कता कम होगी और एड़ियों की त्वचा भी नहीं सूखेगी.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

