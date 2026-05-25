25 मई से 2 जून तक पड़ेगी भीषण गर्मी, 9 दिनों क्या करें, क्या ना करें, इन बातों का रखना है ध्यान

नौतपा के 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है. हर साल नौतपा मई में शुरुआत होता है. इस साल नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है और 2 जून तक रहेगा. इस दौरान भीषण गर्मी पड़ेगी. आइए जानते हैं 9 दिनों तक सेहत का ध्यान कैसे रखना है.
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नौतपा के दौरान भीषण गर्मी पड़ती है. इस दौरान शरीर को गर्मी से बचाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है. ऐसे में खाने पीने से लेकर बाहर जाते समय किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए. इन सभी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं 9 दिनों तक क्या करना चाहिए.
नौतपा की शुरुआत 25 मई 2026 से है और यह 2 जून तक रहेगा.
नौतपा के दिनों तक गर्मी अपने चरम पर होती है. ऐसे में इस दौरान खास ध्यान रखना चाहिए.
नौतपा के 9 दिनों तक गर्मी से बचने के लिए सत्तू, मौसमी फल का सेवन करना चाहिए.
9 दिनों तक खूब पानी पीना चाहिए, जिससे हाइड्रेशन बना रहे.
तरबूज, खीरा, खरबूजा और अंगूर का सेवन करना चाहिए.
इस दौरान हल्का भोजन रना चाहिए. जिससे पाचन तंत्र को ज्यादा दिक्कत ना हो
इस दौरान बेल या सतू का शरबत पीना चाहिए.
दोपहर के समय बिल्कुल भी धूप में बाहर नहीं निकलें
ज्यादा चाय का सेवन करने से बचें
अल्कोहल का सेवन ना के बराबर करें
खाली पेट घर से बाहर ना निकले
ज्यादा तला-भुना ना खाएं
गर्मियों के इन 9 दिनों तक बाहर का ऑयली फूड्स खाना बंद कर सकते हैं. ज्यादा ऑयली फूड्स का सेवन करने से शरीर और पाचन तंत्र पर ज्यादा दवाब पड़ता है. ऐसे में पेट खराब हो सकता है. इन दिनों डाइट में कम मिर्च मसाले वाला भोजन, हल्का भोजन, रायता, दही और ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए. डाइट में छाछ, नींबू पानी और आम पन्ना को जरूर शामिल करें. चाय, बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का कम से कम सेवन करें.
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