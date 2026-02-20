आम के मंजर को गिरने से बचाएंगे घरेलू उपाय, सीजन में मिलेंगे मीठे फल

आम के पेड़ों में फूल झड़ने की समस्या हो सकती है, फूल गिरने की समस्या पोषक तत्वों की कमी या फिर कीड़ों की वजह से होता है. नीम का तेल, ऑर्गेनिक खाद की मदद से आप पेड की देखभाल कर सकते हैं.
Trending Photos
आम का पेड़ में ज्यादा मंजर लगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पेड़ में पर ज्यादा फल आएंगे. कई बार फूल बनने के बाद फूल गिरने लगते हैं, जिस वजह से फल कम लगते हैं. आम के फूल गिरने के कई कारण हो सकते हैं जैसे पोषक तत्व की कमी या कीड़ों की वजह से, आइए जानते हैं आम के पेड़ की देखभाल कैसे करें.
पानी
अचानक तापमान में बदलाव, तेज हवा और बारिश की वजह सी फूल गिरने लगते हैं. ऐसे में इस दौरान आप पेड़ों में ज्यादा पानी ना डालें, ज्यादा पानी डालना हानिकारक हो सकता है. फूल खिलने के दौरान हल्की सिंचाई करें, लेकिन पानी जमा होने से बचें, मिट्टी की नमी को बैलेंस बनाएं रखें. पेड़ को सूखी पत्तियों से ढक दें.
पोषक तत्वों की कमी
कई बार मंजर गिरने का कारण पोषक तत्वों में कमी का कारण भी हो सकता है. पेड़ के चारो तरफ वर्मीकम्पोस्ट या फिर खाद डालें. आप एक लीटर पानी में एक चम्मच बोरिक पाउडर मिलाकर इस स्प्रे कर सकते हैं. इससे फूल गिरना कम हो सकता है.
फंगल से बचाव
फूलों पर कीड़े और फंगल की समस्या हो सकती है. आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर फंगल से बचाव कर सकते हैं. एक लीटर पानी में 5 एमएल नीम का तेल डाल दें. इसके बाद इसे हर 10 से 15 दिन में स्प्रे करें. इस घरेलू उपाय से कीड़ें दूर हो सकते हैं.
पेड़ों की देखभाल
पेड़ बहुत ज्यादा घना है तो धूप और हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती है जिस वजह से कली कमजोर हो जाती है. धूप और हवा सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए आप पेड़ की छंटाई कर सकते हैं. पेड़ की जड़ों के आसपास की मिट्टी को ढीला करें.