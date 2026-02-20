Advertisement
trendingNow13116730
Hindi Newsलाइफस्टाइलआम के मंजर को गिरने से बचाएंगे घरेलू उपाय, सीजन में मिलेंगे मीठे फल

आम के मंजर को गिरने से बचाएंगे घरेलू उपाय, सीजन में मिलेंगे मीठे फल

आम के पेड़ों में फूल झड़ने की समस्या हो सकती है, फूल गिरने की समस्या पोषक तत्वों की कमी या फिर कीड़ों की वजह से होता है. नीम का तेल, ऑर्गेनिक खाद की मदद से आप पेड की देखभाल कर सकते हैं. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 20, 2026, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आम के मंजर को गिरने से बचाएंगे घरेलू उपाय, सीजन में मिलेंगे मीठे फल

आम का पेड़ में ज्यादा मंजर लगते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पेड़ में पर ज्यादा फल आएंगे. कई बार फूल बनने के बाद फूल गिरने लगते हैं, जिस वजह से फल कम लगते हैं. आम के फूल गिरने के कई कारण हो सकते हैं जैसे पोषक तत्व की कमी या कीड़ों की वजह से, आइए जानते हैं आम के पेड़ की देखभाल कैसे करें. 

पानी 
अचानक तापमान में बदलाव, तेज हवा और बारिश की वजह सी फूल गिरने लगते हैं. ऐसे में इस दौरान आप पेड़ों में ज्यादा पानी ना डालें, ज्यादा पानी डालना हानिकारक हो सकता है. फूल खिलने के दौरान हल्की सिंचाई करें, लेकिन पानी जमा होने से बचें, मिट्टी की नमी को बैलेंस बनाएं रखें. पेड़ को सूखी पत्तियों से ढक दें. 

पोषक तत्वों की कमी 
कई बार मंजर गिरने का कारण पोषक तत्वों में कमी का कारण भी हो सकता है. पेड़ के चारो तरफ वर्मीकम्पोस्ट या फिर खाद डालें. आप एक लीटर पानी में एक चम्मच बोरिक पाउडर मिलाकर इस स्प्रे कर सकते हैं. इससे फूल गिरना कम हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फंगल से बचाव 
फूलों पर कीड़े और फंगल की समस्या हो सकती है. आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर फंगल से बचाव कर सकते हैं. एक लीटर पानी में 5 एमएल नीम का तेल डाल दें. इसके बाद इसे हर 10 से 15 दिन में स्प्रे करें. इस घरेलू उपाय से कीड़ें दूर हो सकते हैं. 

पेड़ों की देखभाल 
पेड़ बहुत ज्यादा घना है तो धूप और हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती है जिस वजह से कली कमजोर हो जाती है. धूप और हवा सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए आप पेड़ की छंटाई कर सकते हैं. पेड़ की जड़ों के आसपास की मिट्टी को ढीला करें. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestyleGardening Tips

Trending news

बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
priyanka gandhi
प्रियंका गांधी का CM हिमंत पर पलटवार, बोलीं- सीएम पोलराइजेशन में रखते है यकीन
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
India Pax Silica
भारत और अमेरिका में ऐतिहासिक समझौता, 'पैक्स सिलिका' में इंडिया की एंट्री
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी
Karnataka News
जुलूस में मंदिर वाला गाना बजा... तीन तस्वीरों में मस्जिद के सामने बवाल की पूरी कहानी