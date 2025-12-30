सर्दियों में आपका गुलाब भी मुरझा गया है? ऐसे करें पौधों की देखभाल, खिल जाएंगे ढेरों फूल

How to Take Care of Rose Plant: सर्दियों के मौसम से हमें अपनी सेहत पर खास ध्यान रखना पड़ता है. उसी तरह इस मौसम में फूल-पौधों पर भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है. वहीं अगर गुलाब के पौधों की बात करें, तो ठंड बढ़ते ही इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, पौधा मुरझा जाता है और फूल आना कम हो जाता है. हालांकि सही देखभाल से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही आसान तरीके बताएंगे, जिसे अपना आप अपने गमले में लगे गुलाब के पौधे को फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.

धूप और पानी का सही बैलेंस

सर्दियों में गुलाब के पौधे को धूप और पानी के सही बैलेंस की जरूरत होती है. ऐसे में रोज कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप दें. साथ ही कोशिश करें कि पौधे को ऐसी जगह पर रखा जाए, जहां उन्हें सुबह की धूप अच्छी तरह लगें. इसके साथ-साथ पानी देने में भी कुछ बातों का ध्यान रखें. ठंड में ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ने लगती है. इसलिए ऊपर मिट्टी ड्राई लगने पर ही हल्का पानी डालें. गमले में पानी जमा न होने दें, इससे ड्रेनेज होल खुल जाते हैं.

खाद और मिट्टी

सर्दियों में गुलाब के पौधों को पोषण देना बेहद जरूरी है. इसलिए महीने में एक बार गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालें. इससे मिट्टी उपजाऊ होती है और पौधे को जरूरी पोषण भी मिलती है. साथ ही समय-समय पर मिट्टी की हल्की खोदाई करते रहें, इससे हवा का संचार बना रहता है. ऐसा करने से जड़ें मजबूत होती हैं और पोधों को जरूरी ताकत मिलती है.

कटाई-छंटाई

समय-समय पर पौधों की कटाई-छंटाई भी होनी चाहिए. ठंड के कारण सूखी, पीली और कमजोर पड़ गई टहनियों को काट लें. इससे पौधों की पूरी एनर्जी नई शाखाओं और कलियों पर अच्छे से लगती है. साथ ही ज्यादा ठंड या पाला पड़ने पर रात के समय पौधों को ढककर रखें. इससे ठंडी हवा से पौधे सुरक्षित रहते हैं.