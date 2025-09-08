सिल्क साड़ी को मानसून में खराब होने से कैसे बचाएं? थोड़ी सी कोशिश से मिलेगा बेहतर रिजल्ट
Advertisement
trendingNow12913091
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिल्क साड़ी को मानसून में खराब होने से कैसे बचाएं? थोड़ी सी कोशिश से मिलेगा बेहतर रिजल्ट

मानसून में सिल्क साड़ी की देखभाल थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन सही तरीके अपनाकर आप इसकी खूबसूरती और मजबूती को लंबे टाइम तक मेंटेन रखा जा सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 08, 2025, 09:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिल्क साड़ी को मानसून में खराब होने से कैसे बचाएं? थोड़ी सी कोशिश से मिलेगा बेहतर रिजल्ट

Silk Saree Care During Monsoon: सिल्क साड़ी इंडियन ट्रेडिशन और एलीगेंस का सिंबल मानी जाती है. इसकी खूबसूरती और नाजुक फैब्रिक हर महिला की वार्डरोब का अहम हिस्सा होता है. लेकिन बरसात का मौसम आते ही सिल्क साड़ियों की देखभाल करना काफी मुश्किल हो जाता है. हवा में नमी, कपड़ों पर जमी सीलन और फंगस की वजह से साड़ी की चमक और उसकी नाजुक बुनाई खराब हो सकती है. अगर आप चाहती हैं कि आपकी सिल्क साड़ी सालों तक नई जैसी बनी रहे, तो मानसून में इन खास टिप्स को जरूर अपनाएं.

1. साड़ी को सही तरह से स्टोर करें
बरसात में सबसे बड़ी परेशानी होती है अलमारी में नमी का आना. कोशिश करें कि सिल्क साड़ियों को हमेशा सूखे और हवादार जगह पर रखें. अलमारी या बॉक्स में साड़ी रखने से पहले उसमें नीम की पत्तियां या कपूर की टिकिया रख दें. इससे नमी और फंगस दोनों से बचाव होगा.

2. बार-बार फोल्ड बदलें
सिल्क साड़ी को लंबे समय तक एक ही तरीके से फोल्ड करके रखने से उस पर परमानेंट क्रीज आ सकती है. मानसून में हर 2-3 हफ्ते में साड़ी का फोल्ड बदलें और हल्की धूप या हवा में साड़ी को कुछ देर निकालकर रखें. इससे उसमें ताजगी बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

3. हैंगर पर लटकाकर रखें
अगर आपके पास जगह है तो सिल्क साड़ियों को हैंगर पर लटकाकर रखें. इस तरीके से कपड़े में हवा आती जाती रहेगी और उसमें सीलन की बदबू नहीं आएगी. कोशिश करें कि प्लास्टिक के बजाय लकड़ी के हैंगर इस्तेमाल करें, क्योंकि लकड़ी नमी सोख लेती है.

4. नेफ्थलीन बॉल्स और ड्राई पाउच का इस्तेमाल
अलमारी में नेफ्थलीन बॉल्स या सिलिका जेल पाउच रखना भी बहुत फायदेमंद है. ये चीजें नमी को सोख लेती हैं और सिल्क फैब्रिक को सीलन से बचाती हैं. लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें सीधे साड़ी पर न रखें, बल्कि कपड़े में लपेटकर अलमारी के कोनों में रखें.

5. प्रेस करने में बरतें सावधानी
बरसात में अगर साड़ी पर हल्की सी सिलवट आ जाए तो उसे सीधे ज्यादा गर्म आयरन से प्रेस न करें. हमेशा सिल्क साड़ी पर मलमल का कपड़ा रखकर हल्के तापमान पर प्रेस करें. इससे फैब्रिक की नर्मी और शाइन बनी रहती है.

6. पहनने के बाद तुरंत साफ करें
बरसात में पसीना और गंदगी जल्दी कपड़ों पर जम जाती है. सिल्क साड़ी पहनने के बाद उसे ज्यादा देर तक बिना साफ किए अलमारी में न रखें. हल्के हाथों से ड्राई क्लीन करवाएं या पंखे की हवा में सुखाकर ही स्टोर करें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

silkSaree

Trending news

'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
Donald Trump
'भारत दोस्त हो सकता है अनुयायी नहीं', धमकी से नहीं चला काम तो ट्रंप के बदले सुर
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
Shashi Tharoor
लहजा बदलना, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ?
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
Jessica Lal
मनु शर्मा ने क्यों की थी जेसिका लाल की हत्या? पूर्व IPS ने इंटरव्यू में किया खुलासा
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
BJP
BJP के साथ 2 साल से सत्ता में, अब करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन; हो गया 'मोहभंग'?
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
Hazratbal
हजरतबल का किस्सा: जब शेख अब्दुल्ला को लेना पड़ा महिला के घर में रखा इकलौता बर्तन
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
Weather
मौसम विभाग ने दी टेंशन, यहां जमकर भिगाएगी बारिश, किन राज्यों में बादल जमाएंगे डेरा
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
West Bengal
TMC के युवा छात्र नेता ने जलाईं टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीर? पश्चिम बंगाल में बवाल
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
Blood moon
नहीं देख पाए... अगला ब्लड मून कब दिखेगा? वैज्ञानिकों ने बताया, फौरन नोट करें तारीख
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में गणेश प्रतिमा पर हमले का आरोप, धारा 163 लागू; भारी फोर्स तैनात
;