सिल्क साड़ी को मानसून में खराब होने से कैसे बचाएं? थोड़ी सी कोशिश से मिलेगा बेहतर रिजल्ट

Silk Saree Care During Monsoon: सिल्क साड़ी इंडियन ट्रेडिशन और एलीगेंस का सिंबल मानी जाती है. इसकी खूबसूरती और नाजुक फैब्रिक हर महिला की वार्डरोब का अहम हिस्सा होता है. लेकिन बरसात का मौसम आते ही सिल्क साड़ियों की देखभाल करना काफी मुश्किल हो जाता है. हवा में नमी, कपड़ों पर जमी सीलन और फंगस की वजह से साड़ी की चमक और उसकी नाजुक बुनाई खराब हो सकती है. अगर आप चाहती हैं कि आपकी सिल्क साड़ी सालों तक नई जैसी बनी रहे, तो मानसून में इन खास टिप्स को जरूर अपनाएं.

1. साड़ी को सही तरह से स्टोर करें

बरसात में सबसे बड़ी परेशानी होती है अलमारी में नमी का आना. कोशिश करें कि सिल्क साड़ियों को हमेशा सूखे और हवादार जगह पर रखें. अलमारी या बॉक्स में साड़ी रखने से पहले उसमें नीम की पत्तियां या कपूर की टिकिया रख दें. इससे नमी और फंगस दोनों से बचाव होगा.

2. बार-बार फोल्ड बदलें

सिल्क साड़ी को लंबे समय तक एक ही तरीके से फोल्ड करके रखने से उस पर परमानेंट क्रीज आ सकती है. मानसून में हर 2-3 हफ्ते में साड़ी का फोल्ड बदलें और हल्की धूप या हवा में साड़ी को कुछ देर निकालकर रखें. इससे उसमें ताजगी बनी रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

3. हैंगर पर लटकाकर रखें

अगर आपके पास जगह है तो सिल्क साड़ियों को हैंगर पर लटकाकर रखें. इस तरीके से कपड़े में हवा आती जाती रहेगी और उसमें सीलन की बदबू नहीं आएगी. कोशिश करें कि प्लास्टिक के बजाय लकड़ी के हैंगर इस्तेमाल करें, क्योंकि लकड़ी नमी सोख लेती है.

4. नेफ्थलीन बॉल्स और ड्राई पाउच का इस्तेमाल

अलमारी में नेफ्थलीन बॉल्स या सिलिका जेल पाउच रखना भी बहुत फायदेमंद है. ये चीजें नमी को सोख लेती हैं और सिल्क फैब्रिक को सीलन से बचाती हैं. लेकिन ध्यान रखें कि इन्हें सीधे साड़ी पर न रखें, बल्कि कपड़े में लपेटकर अलमारी के कोनों में रखें.

5. प्रेस करने में बरतें सावधानी

बरसात में अगर साड़ी पर हल्की सी सिलवट आ जाए तो उसे सीधे ज्यादा गर्म आयरन से प्रेस न करें. हमेशा सिल्क साड़ी पर मलमल का कपड़ा रखकर हल्के तापमान पर प्रेस करें. इससे फैब्रिक की नर्मी और शाइन बनी रहती है.

6. पहनने के बाद तुरंत साफ करें

बरसात में पसीना और गंदगी जल्दी कपड़ों पर जम जाती है. सिल्क साड़ी पहनने के बाद उसे ज्यादा देर तक बिना साफ किए अलमारी में न रखें. हल्के हाथों से ड्राई क्लीन करवाएं या पंखे की हवा में सुखाकर ही स्टोर करें.