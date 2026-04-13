भीषण गर्मी में सूख गया है आपके घर पर रखा तुलसी का पौधा? पूरे सीजन हरा-भरा रखने के लिए अपनाएं ये देसी तरीके

Tulsi Plant Care Tips In Summer: भीषण गर्मी के कारण पौधे सूखने लगते हैं. अच्छे से देखभाल की काफी ज्यादा जरूरत होती है. इस समय जैसे आप खुद को अच्छे से रखते हैं वैसे ही आपको अपने पौधों की भी देखभाल करनी जरूरी होती है. घरों में तुलसी के पौधे को पवित्र और औषधियों के लिए माना जाता है इसकी जगह भी हमेशा देख-रेख कर ही करनी चाहिए. कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि तेज धूप और लू के कारण जल्दी सूखने लग जाता है, जिस वजह से मुरझा जाता है और फिर इसको हरा-भरा रखने के लिए काफी चीजों को भी अपनाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अच्छी देखभाल के बावजूद भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाते है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और पूरे सीजन हरा-भरा पौधे को रखना चाहते हैं, तो आप कुछ देसी तरीके को अपना सकते हैं.



अगर आप भी भीषण गर्मी के कारण तुलसी के पौधे सूखने से परेशान हैं, तो आप कुछ देसी तरीको को अपना सकते हैं. ये देसी तरीका आपके पौधे को हरा-भरा रखने में मददगार होती है.



तुलसी के पौधे को हरा-भरा कैसे रखें?

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1. छायादार जगह

अगर आप अपने तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आप छायादार जगह पर हमेशा रखे. आप अपने पौधे को सुबह के समय ही धूप दिखानी चाहिए और फिर इसको छायादार जगह जगह पर रखना चाहिए. सीधी धूप में बिल्कुल भी ना रखें.



2. गीली घास

अगर आप तुलसी को हरा-भरा रखना चाहते हैं, तो आप मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए अपने पौधे के नीचे या उसके पास-आस गीली घास बिछा दें ताकि वो सूखे ना.



3. समय पर कटाई

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पौधे को एक-बार लगाने के बाद कटाई बिल्कुल भी नहीं करते हैं. इसलिए अगर अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचाना है, तो आपको समय पर कटाई कर लेनी चाहिए. ऐसा करने से आपके पौधे हमेशा खिले-खिले रखेंगे.



4. नीम के तेल

पौधे को कीटा लगने से बचाने के लिए आपको नीम के तेल का छिड़काव करना चाहिए. पौधे पर कीड़े लग जाते हैं, तो वो पौधा सूखता चला जाता है और फिर बेजान होकर टूटने लगता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)