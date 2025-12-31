बिना मास्क पहनें, प्रदूषण से इस तरह करें फेफड़ों की रक्षा!

दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे शहर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. प्रदूषण की वजह सेहत पर काफी असर पड़ता है. प्रदूषण का सीधा असर सेहत पर पड़ता है. प्रदूषण की वजह से गले और सांस संबंधी समस्या का रिस्क बढ़ सकता है. मुंबई के सैफी अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. अभिजीत आहूजा ने बताया है कि कुछ सावधनियां बरतने से सांसों से जुड़ी समस्या को कम किया जा सकता है.

प्रदूषण का सेहत पर क्या पड़ता है असर

हवा की गुणवत्ता में गिरावट होने पर गले में जलन, गले में खराश या सूखापन महसूस होता है, बार-बार गला साफ करने की जरूरत पड़ती है. जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ता है, गले में खराश, निगलने में कठिनाई, अत्यधिक बलगम, नाक बहना या खांसी, जो रात में या सुबह के समय से बढ़ जाती है. अस्थमा, एलर्जी, साइनस की समस्या वाले इंसानों में सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़न होना

फेफड़ों में खराबी होने पर दिखते हैं ये लक्षण

प्रदूषण से फेफड़ों में दिक्कत होने पर ये लक्षण दिखते हैं जैसे बुखार हो, सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाए, निगलने में दर्द हो या बलगम में खून की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं. इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें.

Add Zee News as a Preferred Source

मास्क और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल

अगर आप मास्क और एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे बदलाव कर सकते हैं. सुबह और शाम को प्रदूषण में बाहर ना जाएं.

पानी का सेवन

प्रदूषण से बचाव के लिए आप पानी पी सकते हैं. पर्याप्त पानी पीने से गले में नमी बनी रहती है. पानी पीने से जलन की समस्या होती है. पानी पीने के अलावा आप हर्बल चाय, हल्दी वाला दूध, पीने से गले को आराम मिलता है. नमक के पानी से बार-बार गरारा करना चाहिए.

घर के अंदर एक्सरसाइज करें

प्रदूषण अधिक होने पर खुले में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, आप घर के अंदर व्यायाम कर सकते हैं.

डाइट में इन चीजों का सेवन

लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए आंवला, खट्टे फल, अमरूद, पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना चाहिए. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना फेफड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.