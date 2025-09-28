Advertisement
30 की उम्र में ही स्किन पड़ने लगी है ढीली? त्वचा में कसावट लाने के लिए अपनाएं ये जबरदस्त घरेलू नुस्खे!

Home Remedies For Skin Tightening: आजकल खराब लाइफस्टाइल का सीधा असर स्किन पर देखने को मिलता है आज आपको बताते हैं अगर आपकी स्किन 30 के बाद ढीली पड़ने लगी है, तो आप कैसे उसको टाइट रख सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:33 AM IST
Home Remedies For Skin Tightening:  उम्र बढ़ने के साथ ही चेहरे पर कई तरह-तरह की दिक्कतें होने लगती हैं, जिस वजह से झुर्रियां और स्किन ढीली पड़ने लगती है. कुछ लोगों की स्किन 30 की उम्र में ही ढीली पड़ने लग जाती है आपको अपनी स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए, स्किन केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. स्किन का ख्याल रखने वालों की त्वचा हमेशा टाइट नजर आती है और किसी भी तरह के रिंकल्स और फाइन लाइंस भी नजर नहीं आते हैं अगर आप भी ढीली पड़ी स्किन से काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से  30 के बाद ढीली पड़ी स्किन को टाइट रख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

स्किन को टाइट कैसे रखें?
 

1. नारियल तेल

आपको रोजाना स्किन केयर करना बेहद ही ज्यादा जरूरी होता है वरना स्किन में कई सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाती है. कम उम्र में ही स्किन लटकी हुई नजर अगर आ रही हैं, तो नारियल तेल इसका इलाज हो सकता है. रात में सोने से नारियल तेल से स्किन पर अच्छे से मसाज करनी चाहिए.
 

2. एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसको रोजाना आपको अपनी स्किन पर लगाना चाहिए. त्वचा में कसाव लाने के लिए एलोवेरा जेल बेस्ट माना जाता है.
 

3. शहद और नींबू 

शहद और नींबू को मिलाकर आप अपनी स्किन पर अच्छे से लगा सकते हैं. त्वचा को चमकदार और कसाव देने में ये मददगार साबित होती है. इसको आप हफ्ते में 4 दिन भी लगा सकते हैं.
 

4. चंदन और गुलाबजल का फेस पैक

अगर आप अपनी स्किन को टाइट बनाना चाहते हैं, तो आप चंदन और गुलाबजल का फेस पैक को चेहरे पर लगा सकते हैं इसको चेहरे पर लगाने से स्किन पर काफी ज्यादा निखार देखने को मिलता है.
 

इसे भी पढ़ें: ग्लिटर आई मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, वरना बिगड़ सकता है पूरा लुक

 

5. अंडे का सफेद भाग

अगर आप त्वचा को टाइट करना चाहते हैं, तो आप अंडे का सफेद भाग चेहरे पर लगा सकते हैं. यह मास्क हफ्ते में 1-2 आप लगा सकते हैं. स्किन पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है.
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;