बार-बार ढीली हो जाती है जींस की कमर? बिना टेलर के पास जाए इन घरेलू टिप्स से हो जाएगी फिटिंग

How To Tighten Loose Jeans Waist: आजकल हर किसी की अलमारी में आपको तरह-तरह के स्टाइल वाली जींस देखने को मिल जाएगी. कई सारी जींस ऐसी होती हैं, जो काफी ज्यादा फैशनेबल लगती हैं लेकिन उसमें कई तरह-तरह की दिक्कतें हो जाती है, जिस वजह से लोग फेंक देते हैं. हर किसी के साथ में ये दिक्कत जरूर होती है कि बार-बार जींस की कमर ढीली जाती है, जिसके बाद अधिकतर लोग उसको फेंक देते हैं या वो ऐसी पड़ी रहती है. काफी बार ऐसा भी होता है कि वजन के ऊपर नीचे होने के कारण भी ये समस्या काफी बार आती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान है, तो आइए इस खबर में आपको बताते हैं, कि बार-बार ढीली हो रही जींस की कमर को बिना टेलर के पास जाए कैसे टाइट कर सकते हैं. ये खबर आपके लिए बड़े काम की हो सकती है. आप जरूर नोट कर लें.



जींस की ढीली कमर को टाइट कैसे करें?



1. रुमाल

अगर आपकी जींस ढीली हो गई है और आप उसको टाइट करना चाहते हैं, तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जींस में बने लूप्स में आपको रुमाल को डालकर आगे की और स्टाइलिश गांठ बांध देनी है.



2. लूप से बटन

बार-बार जींस की कमर को टाइट करवाने के लिए टेलर के पास जाना पड़ता है, तो आप जींस में लगे बटन को साइड वाले लूप से बाहर निकाल देना है.



3. रिबन

अगर आप घर पर खुद ही जींस की कमर को टाइट करना चाहते हैं, तो रिबन आपके लिए बेस्ट रहेगा. आपको बेहद ही स्टाइलिश तरीके से जींस में लगा देनी है और फिर इसको टाइट कर लेना है. कई लोगों को बाहर जाने का समय नहीं मिल पाता है, ये जुगाड़ उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है आपको भी इसको एक बार जरूर करना चाहिए.

