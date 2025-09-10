कचरा समझकर फेंक देते हैं सेब के छिलके? फेंकने से पहले जान लें किन कामों में कर सकते हैं इस्तेमाल!

Apple Peel Uses: सेब आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेब का छिलका नापसंद करते हैं और इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन आपको बता दें ये आपकी हेल्थ के लिए और भी कई सारी चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इन छिलकों का इस्तेमाल स्किन केयर से लेकर घर के कामों में भी आप आसानी से कर सकते हैं आइए आपको बताते हैं.



सेब के छिलके का उपयोग कैसे करें?



1. क्रिस्पी चिप्स

Add Zee News as a Preferred Source

सेब के छिलकों को फेंकने के बजाय आप इससे क्रिस्पी चिप्स को आसानी से बना सकते हैं. सेब के छिलके से चिप्स बनाना काफी ज्यादा आसान होता है इसको बनाने के लिए आपको अधिक समय भी नहीं लगता है.



2. फेस पैक

सेब के छिलकों से आप फेस पैक बनाकर भी लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए भी ये फायदेमंद होता है. छिलकों को पीस कर आपको इसमें शहद को मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाना चाहिए. इस पैक को आप रोजाना या हफ्ते में 4 दिन भी चेहरे पर लगा सकते हैं. हर कोई पूछेगा आपसे ग्लोइंग स्किन का राज.



3. गार्निशिंग

सेब के छिलकों को बेकार समझकर फेंकने के बजाय आप इसको फूड्स पर गार्निशिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. छिलकों को सलाद के लिए डिजाइन में कट करके भी डिजाइन कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हैं, तो घर पर आए मेहमान भी आपकी जमकर तारीफ भी करेंगे.



4. एयर फ्रेशनर

किचन और कमरे में खुशबू फैलाने के लिए आप सेब के छिलकों से एयर फ्रेशनर भी बना सकते हैं. सेब के छिलकों को पकाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. अगर आप इन छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आपको इस गलती को करने से बचना चाहिए.