इलेक्ट्रिक केतली की बेस प्लेट हो सकती है खराब! इस्तेमाल से पहले जान लें 3 कॉमन गलतियां...

इलेक्ट्रिक केतली की बेस प्लेट हो सकती है खराब! इस्तेमाल से पहले जान लें 3 कॉमन गलतियां...

How to Use Electric Kettle Correctly: ठंड की शुरुआत हो गई है. ऐसे में घरों में इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल बढ़ गया है. लेकिन कई लोग इसके इस्तेमाल में गलतियां करने लगते हैं, जिससे ये अक्सर खराब हो जाती है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:28 PM IST
Common Electric Kettle Mistakes: सर्दियों में इलेक्ट्रिक केतली लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती है. इंस्टेंट चाय, कॉफी बनानी हो, या पानी गर्म करना हो. लोग केतली का ही इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण यह कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी वजह बेस प्लेट का गलत इस्तेमाल हो सकता है. बेस प्लेट केतली को बिजली देने का काम करता है. ऐसे में अगर ये खराब हो जाती है, तो केतली काम नहीं करती. इसलिए इस खबर में हम आपको वो 3 गलतियों के बारे में बताएंगे, जो आपकी केतली को खराब कर सकती है. 

 

गीली केलती को बेस प्लेट पर सीधे रखना
अक्सर लोग केलती को आम बर्तन जैसा समझ लेते हैं और धोने के बिना सुखाएं, उसे बेस प्लेट पर रख देते हैं. इतना ही नहीं तुरंत स्विच भी ओन कर देते हैं. लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है. इससे केतली न सिर्फ बेस प्लेट खराब कर देती है, बल्कि बिजली का झटका लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में केलती धोने के बाद उसे कपड़े से अच्छे से सुखाने के बाद ही बेस प्लेट पर रखें. 

केलती को सही पोजिशन में न रखना
जल्दबाजी में कुछ लोग केतली को सही तरह से बेस प्लेट पर नहीं रखते हैं. उसे बेस प्लेट पर तिरछी या आधी-अधूरी तरह से रख देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं. लेकिन इससे बेस प्लेट और केतली के बीच का कनेक्शन ढीला पड़ने लगता है. ऐसा बार-बार करने से प्लेट जल सकता है. ऐसे में हमेशा केतली को बेस प्लेट के बिल्कुल बीच में रखें, और सही तरीके से सेट करें. बेट प्लेट के अच्छे से फिट होने के बाद ही स्लिच ऑन करें. 

 

स्विन ऑन रहते हुए केलती को घुमाना
कुछ लोगों की आदत होती है कि स्विद ऑन करके केतली को उठाते या घुमाते रहते हैं. इससे बेस प्लेट खराब हो सकात है. इसके अलावा, इस्तेमाल के बाद भी बेस प्लेटट को प्लग में लगा छोड़ देना भी गलता है. इससे अंदर के सर्किट में लगातार करंट जाता रहता है. लंबे समय तक ऐसा करने से केतली जल्दी खराब हो सकती है. इसलिए हमेशा स्विच बंद करके केतली को हटाएं या घमाएं और इस्तेमाल करने के बाद प्लग बंद कर दें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

