High Cholesterol को कंट्रोल करेगा ये घरेलू मसाला, 4 तरीके से कर सकते हैं इस्तेमाल

How To Use Ginger For High Cholesterol: बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए काफी बड़ी परेशानियों का सबब बन जाता है क्योकि इसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और ट्रिपल वेसल डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों को दावत मिलती है और कई अंगों पर काफी बुरा असर पड़ता है. हालांकि कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट 'निखिल वत्स' (Nikhil Vats) ने बताया कि अदरक का इस्तेमाल ऐसे हालात में फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड और लिपोप्रोटीन कम करने के गुण पाए जाते हैं.

कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए ऐसे यूज करें अदरक

1. कच्चे अदरक का सेवन

अदरक को डायरेक्ट खाना सेहत के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है, अगर आप काफी ज्यादा ऑयली फूड खाए हों तो इसके बाद कच्चा अदरक जरूर चबाएं इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का खतरा कम हो जाता है.



2. अदरक का पाउडर

अदरक का पाउडर तैयार करने के लिए इस मसाले को कुछ दिनों तक धूप में सुखा लें और और फिर इसे मिक्सी में पीसकर पाउडर तैयार कर लें इसे सुबह खाली पेट पानी में मिलकार पिएंगे तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगेगी.

3.अदरक का पानी

अदरक का पानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफी मददगार माना जाता है. इसके लिए आप एक ग्लास गर्म पानी में एक इंच का अदरक काटकर करीब 15 मिनट तक उबाल लें और फिर छन्नी से छान लें. आप खाने के बाद इस पानी को पिएंगे तो शरीर को इसका रस मिलेगा जो हर तरह से फायदा पहुंचाएगा.

4. अदरक और नींबू की चाय

दूध, चायपत्ती और चीनी वाली चाय तो आपनी कई बार पी होगी, लेकिन एक बार नींबू और अदरक से बनी चाय आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए. खासकर जब आप तेल और मसाले का सेवन काफी ज्यादा कर लेते हैं को बैड कोलेस्ट्रॉल और इसके बुरे असर को नींबू-अदरक की चाय ही कम करती है.

