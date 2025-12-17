Advertisement
कलौंजी का सेवन करने से कम हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल, जानें सेवन का तरीका

आज के समय में 40 साल की उम्र के बाद अधिकतर लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कलौंजी का सेवन कर सकते हैं. 

 

Dec 17, 2025
धमनियों में जब गुड यानी HDL कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है. प्लाक का निर्माण करता है जिससे धमनियां सख्त होने लगती है. धमनियों में ब्लॉकेज की वजह से हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है. इससे हार्ट अटैक, फैलियर और स्ट्रोक की समस्या हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप कलौंजी का सेवन कर सकते हैं. 

कलौंजी का सेवन 
कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और फाइटोस्टेरॉल की मात्रा अधिक होती है. कलौंजी के ये पोषक तत्व कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. कलौंजी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट में खराब कोलेस्ट्रॉल को रोकता है. इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को भी कम करता है. 

कोलेस्ट्रॉल को कैसे सेवन करें 
अगर आप कलौंजी को डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट में कलौंजी के बीज के पाउडर का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा आप कलौंजी के तेल का भी सेवन कर सकते हैं. दूध में 1 चम्मच कलौंदी का तेल मिलाकर पी सकते हैं. 

गुनगुने पानी के साथ सेवन 
सुबह उठने के बाद आप गुनगुने पानी के साथ कलौंजी पाउडर का सेवन कर सकते हैं. पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर पी लें. लेकिन ध्यान रखें 5 से 10 ग्राम पाउडर का अधिक सेवन ना करें 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

