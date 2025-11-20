कहीं आप भी तो नहीं करते हैं बचे हुए साबुन को फेंकने की गलती? पहले जान लें किन-किन कामों में कर सकते हैं इस्तेमाल

Leftover Soap Reuse Ideas: नहाने, कपड़े और भी कई चीजों को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है. ये साबुन कुछ ही दिनों में घिस-घिसकर कम होता चला जाता है. घिसते-घिसते ये इतना छोटा सा हो जाता है कि इसके केवल टुकड़े ही नजर आते हैं और अधिकतर लोग इसको कचरा समझकर फेंक देते हैं लेकिन आप ये चीज गलत करते हैं आपको बता दें साबुन के बचे हुए टुकड़े से आप इनका इस्तेमाल कई चीजों में आसानी से कर सकते हैं. साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े बड़े ही कमाल के साबित होते हैं. टुकड़ों को इकट्ठा करके कई सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप भी इन टुकड़ों को फेंक देते हैं, तो आइए आफको बताते हैं कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं.



बचे हुए साबुन का इस्तेमाल कैसे करें?



1. लिक्विड सोप

अधिकतर लोग बचे हुए साबुन को कचरा समझकर फेंक देते हैं लेकिन आपको बता दें बचे हुए साबुन से आप लिक्विड सोप को बना सकते हैं. छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके इनको पिघलाकर आसानी से बना सकते हैं.



2. घर की सफाई

अगर आप भी साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े को फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले आप इसका इस्तेमाल घर की सफाई बाथरूम टाइल्स, वॉश बेसिन या टब इन सभी चीजों के दाग को साफ करने के लिए कर सकते हैं.



3. जिप को ठीक

आपको बता दें साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े बड़े ही कमाल की चीज है आप इसका इस्तेमाल जिप को ठीक करने के लिए आसानी से कर सकते हैं. साबुन के छोटे को जिप पर रगड़ने से आपकी जिप ठीक आसानी से हो सकती है.



4. जाम ताले को लूज

आपको बता दें अगर आप साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप जाम ताले को लूज करने के लिए आसानी से कर सकते हैं.



5. दराजों को स्मेल फ्री

साबुन के छोटे-छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल आप दराजों को स्मेल फ्री करने के लिए भी कर सकते हैं. साबुन के टुकड़े को एक पतले कपड़े में बांधकर आप दराजों के कोनों में रख सकते हैं.