Lemon For Diabetes: नींबू को इन 5 तरीकों से करें इस्तेमाल, ब्लड शुगर लेवल की नहीं होगी टेंशन

How To Use Lemon For Diabetes: नींबू एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल हम काफी ज्यादा करते हैं, ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है. खट्टे स्वाद वाले इस चीज को अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट खाने की साल देते हैं. ये फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से भरा होता है. ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी काफी मदद करता है, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि नींबू की मदद से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल किया जा सकता है, जी हां ये डायबिटीज के मरीजों के लिए रामबाण की तरह है. आइए जानते हैं कि नींबू को किन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है.

डायबिटीज में ऐसे खाएं नींबू

1. भोजन से पहले नींबू

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो हर बार भोजन से कुछ वक्त पहले नींबू का सेवन जरूर करें, इस एक ग्लास पानी और सेंधा नमक के साथ मिलाकर पी जाएं, इससे स्वास्थ्य लाभ होगा.

2. भोजन के साथ नींबू

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने का एक कारगर उपाय ये भी है कि हम डेली मील के साथ नींबू का सेवन जरूर करें, लंच और डिनर के वक्त दाल, सब्जी, नॉनवेज आइटम्स या किसी भी तरह की करी के साथ नींबू के रस को मिला दें.

3. स्नैक्स के साथ नींबू

अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो स्नैक्स के साथ नींबू के रस को निचोड़कर खा सकते है, खासकर मूंगफली के साथ इसे मिलाना काफी फायदेमंद है, ऐसा करने से शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा.

4. ड्रिंक के साथ नींबू

हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह की शुरुआत से लेकर शाम के वक्त तक चाय का सेवन करते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ब्लैक टी या ग्रीन टी में नींबू के रस को मिलाकर पीना चाहिए इससे अच्छी सेहत बरकरार रहेगी.

5. सलाद के साथ नींबू

डेली मील के वक्त हम अक्सर सलाद का सेवन जरूर करते हैं, बस इस बात का ख्याल रखें कि इनमें नींबू का रस जरूर मिला लें. नींबू में मौजूद पोटेशियम और विटामिंस डायबिटीज के मरीजों को फायदा पहुंचाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर