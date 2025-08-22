चेहरे पर इस तरह लगाएं मुल्तानी मिट्टी, पार्लर फेशियल से भी अच्छा आएगा निखार!

ग्लोइंग स्किन की चाहत में लोग चेहरे पर क्या कुछ नहीं लगाते हैं. महंगे केमिकल प्रोडक्ट्स से लेकर पार्लर में जाकर फेशियल कराते हैं. महंगे प्रोडक्ट लगाने के बाद भी चेहरे पर ग्लो नहीं आता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने का सही तरीका.

मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे

स्किन पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे मिलते हैं. मुल्तानी मिट्टी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती है. मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे का एक्सट्रा ऑयल कम होता है वहीं स्किन क्लीन होती है. मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे हल्के हो जाते हैं, और स्किन पर ग्लो देखने को मिलता है.

कैसे लगाएं मुल्तानी मिट्टी

मुल्तानी मिट्टी को लगाने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी या पाउडर को एक बाउल में लें. इसके बाद इसमें गुलाब जल मिला दें. रातभर इस बाउल को छोड़ दें. सुबह या फिर दिन के समय चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाएं.

मुल्तानी मिट्टी का फेस माक्स कैसे बनाएं

मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क बनाने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लें, इसमें कॉफी पाउडर मिला दें. अब इस पेस्ट में 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध मिलाएं. इसके बाद इस पेस्ट में मुल्तानी मिट्टी मिला कर पेस्ट को मिक्स कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें.

बिना फेस वॉश करें लगाएं मुल्तानी मिट्टी

अधिकतर महिलाएं चेहरा धोने के बाद मुल्तानी मिट्टी लगाती हैं. अगर आप चाहती है कि मुल्तानी मिट्टी का असर आपके चेहरे पर नजर आएं तो आप बिना चेहरा धोए फेस पर मुल्तानी मिट्टी लगाएं. 10 से 15 मिनट बाद चेहरा धो लें आपकोक फर्क जरूर नजर आएगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

