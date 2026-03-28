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Hindi Newsलाइफस्टाइलMuskmelon Seed: बेकार समझकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं खरबूजे के बीज? फेंकने से पहले फटाफट जान लें इस्तेमाल के तरीके

Muskmelon Seed: बेकार समझकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं खरबूजे के बीज? फेंकने से पहले फटाफट जान लें इस्तेमाल के तरीके

Muskmelon Seeds Uses Benefits: गर्मियों में खरबूजे के बीच निकालकर अधिकतर लोग कचरे में फेंक देते हैं. आज आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:55 AM IST
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Muskmelon Seed: बेकार समझकर सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं खरबूजे के बीज? फेंकने से पहले फटाफट जान लें इस्तेमाल के तरीके

Muskmelon Seeds Uses Benefits:  गर्मियों के मौसम में  खरबूजा खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है. लोग बड़े ही चाव से इसको खाना पसंद करते हैं.  इसका मीठा स्वाद और ठंडक लोगों को काफी ज्यादा पसद आथी है. इसकी डिमांड भी बाजारों में काफी ज्यादा रहती है. अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो खरबूजा खाने के बाद बीजों को फेंक देते हैं लेकिन ये चीजें बिल्कुल ही खराब है. बेकार समझकर सीधे कूड़ेदान में फेंकने की जगह आप इसका इस्तेमाल कई सारे तरीकों से कर सकती हैं. छोटे-छोटे बीज घर के कई कामों और सेहत के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. 
 

गर्मियों में मिलने वाला ये फल खरबूजे खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.  इनमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन A,C और E के साथ मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन भी पाया जाता है. कई बीमारियों से बचाने में भी ये आपकी मदद कर सकते हैं. आपको बताते हैं फेंक से पहले आप इन-इन कामों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

खरबूजे के बीजों का इस्तेमाल
 

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1. भूनकर खाएं

खरबूजे के बीजों को अधिकतर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है. अगर आप खरबूजे के बीजों का इस्तेमाल कई तरीकों से करना चाहते हैं, तो आप इसको भूनकर भी आसानी से खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होंगे. 
 

2. पाउडर बनाकर

इसके बीजों का आप पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं. इसको सूखाकर आप भून लें और फिर इसको बारीक करके मिक्सी में पीस लें, जिससे इसका पाउडर तैयार हो जाए और फिर इसका इस्तेमाल आप दूध, स्मूदी या शेक में मिलाकर भी कर सकते हैं.
 

3. टॉपिंग की तरह 

खरबूजे के बीजों को फेंकने की जगह पर आप टॉपिंग की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सूप, स्टू या भुनी हुई सब्जियों में ऊपर से आप इसको मिला सकते हैं. ये काफी ज्यादा मजेदार बन सकता है और दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा.
 

4. खरबूजे के बीजों की ड्रिंक

खरबूजे के बीजों को अगर आप फेंक देते हैं, तो सावधान हो जाएं इसको फेंकना नहीं है बल्कि आप खरबूजे के बीजों की ड्रिंक को बनाकर भी पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.
 

5. पाचन तंत्र मजबूत

अगर आप रोजाना खरबूजे के बीजों का सेवन करते है, तो पाचन से जुड़ी समस्या को भी आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं. ये आपके पेट को ठंडा रखने के साथ-साथ ताजगी भी दे सकता है.
 

(ये भी पढ़ें:  अपराजिता पौधे में नहीं खिल रहे फूल? अपनाएं माली ये टिप्स, फूलों से भर जाएगा गमला) 
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. )

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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