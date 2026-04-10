तरबूज खाने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं छिलके? फेंकने से पहले जान लें रियूज करने के तरीके

How To Use Of Watermelon Peel: गर्मियों का मौसम आते ही कई सारी समस्याएं भी आने लगती है मौसम काफी ज्यादा बदलता है और मौसमी फलों का सेवन करना और भी ज्यादा अच्छा लगता है. लोग कई सारे तरह-तरह के फलों और सब्जियों को खाते हैं. बाजारों में समर सीजन में तरबूज की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. सबसे पसंदीदा और ताजगी देने वाला फल भी इसको माना जाता है. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो फल को खाने के बाद इसके छिलके को कचरे में डालकर फेंक देते हैं. खाने में ये फल काफी ज्यादा मीठा होता है.



अगर आप भी तरबूज के छिलके को कचरे में डालकर फेंक देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इससे आप कई तरह-तरह की टेस्टी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. आज आपको कुछ कमाल की चीजें बताते हैं, जिसको आप तरबूज के छिलकों से आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. आप भी कर लीजिए नोट.



तरबूज के छिलके के रियूज



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1. मुरब्बा

अगर आप तरबूज के छिलकों को फेंकने के बजाय कुछ टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं,तो आप मुरब्बा को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएगा. सफेद हिस्से को टुकड़ों में बनाकर बना लेना है.



2. मसालेदार स्नैक

तरबूज के छिलके से आप मसालेदार स्नैक को बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाने के लिए आप सफेद हिस्से को पतले टुकड़ों में कट कर लें और इसमें नींबू का रस, चाट मसाला या लाल मिर्च को छिड़ककर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा.



3. अचार

अगर आप खट्टा या चटपटा खाने के शौकिन हैं, तो आप अचार को बनाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगा. खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये फायदेमंद होता है. इसको कभी भी झटपट से बना कर खा सकते हैं.



4. स्मूदी

तरबूज के छिलके को अगर आप फेंकने के बजाय घर पर कुछ बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप इससे स्मूदी को बनाकर खा सकते हैं. भीगे हुए चिया या सब्जा सीड्स को इसमें मिलाकर आप आप इसको और टेस्टी और हेल्दी बना सकते हैं.



5. ठंडी फ्रूट कैंडी

ठंडी फ्रूट कैंडी को भी आप तरबूज के छिलके से बना सकते हैं. तरबूज के स्लाइस को छिलके के सात ही आप बना सकते हैं. बच्चों को भी खूब पसंद आएगी और इसको खाने के बाद आपका शरीर एकदम ठड़ा-ठंड़ा रहेगा.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)