संतरे के छिलके से बनाएं फेस मास्क, चेहरे पर आएगा ग्लो!

बढ़ते प्रदूषण और गलत खानपान की वजह से चेहरे पर भी असर पड़ता है. प्रदूषण की वजह से स्किन डल और बेजान हो जाती है. चेहरे के दाग-धब्बों को छिपाने के लिए लोग महंगी क्रीम का इस्तेमाल करते थे. ऐसे में आप नेचुरल चीजों से स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. संतरे के छिलके का इस्तेमाल करने से स्किन पर चमक आने लगती है. आइए जानते हैं संतरे के छिलके फायदे.

संतरे के छिलके फायदे

संतरे के छिलकों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. जो कि दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन और सूरज की पराबैंगनी किरणों से स्किन को बचा सकते हैं.

कैसे बनाएं छिलके का सीरम

इस सीरम को बनाने के लिए संतरे, नींबू और पपीता के छिलकों को उबाल लें. इसके बाद रस को निकाल लें. इसमें एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं. आप इस सीरम को दो हफ्तों तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं.

ग्लोइंग स्किन

संतरे के छिलकों में ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो कि स्किन की रंगत को निखारने में मदद करते हैं. इस सीरम का रोजाना इस्तेमाल करने से एक्ने की समस्या दूर हो सकती है. छोटे-छोटे गड्ढे धीरे-धीरे कम हो जाते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

