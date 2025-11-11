संतरे का छिलका कचरा समझकर आप भी फेंक देते हैं? फेंकने के बजाय इन कामों में करें इस्तेमाल

How To Use Orange Peel: संतरे का छिलका अक्सर लोग कचरे में फेंक देते हैं आइए आपको बताते हैं इसके इस्तेमाल के तरीका.
Trending Photos
How To Use Orange Peel: संतरा आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आपको बता दें आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए ये मददगार साबित होता है. अक्सर लोग संतरे को खाकर इसका छिलका कचरे में फेंक देते हैं. संतरे के छिलके में विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं. आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी त्वचा के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
संतरे के छिलका का इस्तेमाल कैसे करें?
1. फेस पैक
संतरे का छिलका आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. संतरे के छिलकों को सुखाकर आपको इसको पीसकर पाउडर बना लेना है और इसमें गुलाबजल को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाना लेना है.
2. घर की बदबू दूर
संतरे के छिलके का इस्तेमाल आप घर में किसी तरह की बदबू को दूर करने के लिए कर सकते हैं. छिलकों को सुखाकर पोटली में कमरे में रख देना है. ऐसा करने से इसकी खुशबू घर के हर कोने-कोने में फैल जाएगी.
3. बालों की चमक बढ़ाने
संतरे के छिलके का इस्तेमाल आप स्किन का ग्लो बढ़ाने के साथ-साथ बालों की चमक बढ़ाने के लिए मददगार साबित होता है. डैंड्रफ कम होता है और आपके बाल काफी ज्यादा मुलायम होते हैं.
4. कीड़े-मकौड़ों को दूर
संतरे के छिलके का पाउडर बनाकर इसमें पानी डालकर इसको पूरे घर में छिड़क दें ऐसा करने से कीड़े-मकौड़ों को दूर किया जा सकता है.
5. नैचुरल क्लीनर
संतरे के छिलकों का इस्तेमाल आप नैचुरल क्लीनर के तौर पर भी कर सकते हैं. घर की सफाई के लिए एक शानदार नैचुरल क्लीनर के तौर पर ये मददगार होगा. आप छिलकों को फेंकने के बजय इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं.
इसे भी पढ़ें: सर्दियों में खिलते हैं ये 5 फूल, खुशबू और रंगों से बढ़एंगे गार्डन की खूबसूरती