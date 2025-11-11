Advertisement
trendingNow12997658
Hindi Newsलाइफस्टाइल

संतरे का छिलका कचरा समझकर आप भी फेंक देते हैं? फेंकने के बजाय इन कामों में करें इस्तेमाल

How To Use Orange Peel: संतरे का छिलका अक्सर लोग कचरे में फेंक देते हैं आइए आपको बताते हैं इसके इस्तेमाल के तरीका.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 11, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संतरे का छिलका कचरा समझकर आप भी फेंक देते हैं? फेंकने के बजाय इन कामों में करें इस्तेमाल

How To Use Orange Peel:  संतरा आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. आपको बता दें आपकी हेल्थ को फिट रखने के लिए ये मददगार साबित होता है. अक्सर लोग संतरे को खाकर इसका छिलका कचरे में फेंक देते हैं. संतरे के छिलके में विटामिन-सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं. आपकी हेल्थ के साथ-साथ आपकी त्वचा के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता होता है. आइए आपको बताते हैं कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

संतरे के छिलका का इस्तेमाल कैसे करें?
 

1.  फेस पैक 

Add Zee News as a Preferred Source

संतरे का छिलका आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. संतरे के छिलकों को सुखाकर आपको इसको पीसकर पाउडर बना लेना है और इसमें गुलाबजल को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार करके चेहरे पर लगाना लेना है.
 

2. घर की बदबू दूर

संतरे के छिलके का इस्तेमाल आप घर में किसी तरह की बदबू को दूर करने के लिए कर सकते हैं. छिलकों को सुखाकर पोटली में कमरे में रख देना है. ऐसा करने से इसकी खुशबू घर के हर कोने-कोने में फैल जाएगी.
 

3. बालों की चमक बढ़ाने

संतरे के छिलके का इस्तेमाल आप स्किन का ग्लो बढ़ाने के साथ-साथ बालों की चमक बढ़ाने के लिए मददगार साबित होता है. डैंड्रफ कम होता है और आपके बाल काफी ज्यादा मुलायम होते हैं.
 

4. कीड़े-मकौड़ों को दूर

संतरे के छिलके का पाउडर बनाकर इसमें पानी डालकर इसको पूरे घर में छिड़क दें ऐसा करने से कीड़े-मकौड़ों को दूर किया जा सकता है. 
 

5. नैचुरल क्लीनर 

संतरे के छिलकों का इस्तेमाल आप नैचुरल क्लीनर के तौर पर भी कर सकते हैं. घर की सफाई के लिए एक शानदार नैचुरल क्लीनर के तौर पर ये मददगार होगा. आप छिलकों को फेंकने के बजय इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकती हैं. 
 

इसे भी पढ़ें:  सर्दियों में खिलते हैं ये 5 फूल, खुशबू और रंगों से बढ़एंगे गार्डन की खूबसूरती

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

Orange peelHow To Use Orange Peel

Trending news

फरीदाबाद मॉड्यूल का राज खुलने के बाद उमर ने आफन-फानन में किया धमाका, जांच के संकेत
Delhi blast
फरीदाबाद मॉड्यूल का राज खुलने के बाद उमर ने आफन-फानन में किया धमाका, जांच के संकेत
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
delhi red fort blast
दिल्ली धमाके के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर तैनात पुलिस
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
Nithari Serial Killings Case
निठारी कांड: 18 साल बाद सुरेंद्र कोली को होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
दिल्ली में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल