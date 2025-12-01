Advertisement
मूंगफली के छिलकों को कचरा समझकर फेंक देते हैं? फेंकने से पहले जान लें इस्तेमाल करने के तरीके

How To Use Peanut Peels: ठंड के मौसम में लोग मूंगफली खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. कुछ लोग इसके छिलकों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, आइए आपको बताते हैं इस्तेमाल करने का तरीका.

Written By  Ritika|Last Updated: Dec 01, 2025, 02:28 PM IST
How To Use Peanut Peels: सर्दियों में बच्चों से लेकर बड़ों तक को मूंगफली खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. अधिकतर लोग मूंगफली को खाने के बाद इसका छिलका निकालकर कचरा समझकर फेंक देते हैं. अगर आप कचरा निकालने के बजाय उसको कुछ कामों में इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेकार भी नहीं जाएगा, अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाए, तो आइए आपको बताते हैं, आप भी अगर कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो ये गलती आप भी ना करें.
 

मूंगफली के छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें?
 

1. मूंगफली के छिलकों से दीया

अगर आप मूंगफली खाकर इसके छिलके को कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो आप ये गलत करते हैं इसको कचरा समझकर फेंकने के बजाय आप मूंगफली के छिलकों से खूबसूरत दीया तैयार कर सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है. बाहर से खरीदने के बजाय आप घर पर बना सकते हैं.
 

2. खाद

मूंगफली के छिलको को बेकार समझने के बजाय आप इसका इस्तेमाल खाद के तौर पर भी कर सकते हैं. इससे पौधो को बढ़ने में मदद मिल सकती हैं.
 

3. फटी एड़ियों 

मूंगफली के छिलको का पाउडर बनाकर और फिर इसमें पानी को मिलाकर आप पेस्ट बनाकर आप इससे एक लेप तैयार कर सकते हैं. इस तैयार किए हुए लेप को फटी एड़ियों में लगा सकती हैं, ऐसा करने से आपकी दिक्कत काफी हद तक ठीक हो जाएगी.
 

4. लैंप

अगर आप मूंगफली के छिलको को कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो इसको फेंकने की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. मूंगफली के छिलको से आप खूबसूरता सा लैंप तैयार कर सकते हैं.

 

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

TAGS

peanut peelsmungfali ke chilke ka upyog

