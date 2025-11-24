Common Perfume Mistakes: परफ्यूम लगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना सब करेंगे इग्नोर

Common Perfume Mistakes: आजकर परफ्यूम लगाना डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. बाहर निकलने से पहले लोग परफ्यूम लगाना नहीं भूलते हैं. परफ्यूम की महक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है. हालांकि कुछ लोग परफ्यूम लगाते समय कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जिससे हमें बचना चाहिए. कई बार ये परफ्यूम लगाने का गलत तरीका दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. खासतौर से ऑफिस के माहौल में खुशबू का चुनाव बहुत मायने रखता है. चलिए जानते हैं परफ्यूम का सही चुनाव, गलतियां और सही तरीका क्या है.

ज्यादा परफ्यूम लगाना

सबसे कॉमन और बड़ी गलती यही है कि लोग परफ्यूम बहुत ज्यादा लगा लेते हैं जो पूरी तरह गलत है. लोगों को लगता है कि ज्यादा खुशबू मतलब ज्यादा अटेंशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सॉफ्ट और हल्की खुशबू ज्यादा बेहतर होती है. ज्यादा तीखी और तेज खुशबू लोगों को असहज कर सकती है और ऐसे में लोग आपसे दूर भाग सकते हैं. इतना ही नहीं ज्यादा परफ्यूम लगाना सिर दर्द या एलर्जी का भी कारण बन सकता है. बहुत थोड़ा सा परफ्यूम पल्स पॉइंट्स पर लागना काफी है (कलाई, गर्दन या कानों के पीछे).

स्ट्रांग फ्रेगरेंस का चुनाव

बहुत से लोग परफ्यूम खरीदते समय ये गलती कर देते हैं वे बहुत ही स्ट्रांग फ्रेगरेंस चुन लेते हैं. कुछ लोग इतना स्ट्रांग फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम लगाते हैं कि जहां से वे गुजरते हैं चारों ओर का माहौल महक जाता है, कई बार ये लोगों को इरिटेट करता है. इसलिए हल्की, मीठी और फ्रेश खुशबू चुनें जो आपके पास जाने पर ही महसूस हो ना कि पूरा कमरा ही महक जाए.

सबके सामने न लगाएं

कुछ लोग पब्लिक्ली परफ्यूम लगाने लग जाते हैं. अगर खुशबू हल्की हो गई या दोबारा परफ्यूम लगाना है तो वॉशरूम या किसी प्राइवेट जगह पर जाकर लगाएं. लेकिन खुले में परफ्यूम लगाना दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है.

परफ्यूम को डिओड्रेंट न समझें

कुछ लोग ये गलती करते हैं वे डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच का फर्क भूल जाते हैं. याद रखें, परफ्यूम बदबू और पसीने को रोकने के लिए नहीं होता है. अगर आपको पसीने या बदबू को दबाना है तो पहले डिओड्रेंट का यूज करें और फिर बाद में हल्का सा परफ्यूम लगाएं.

मौसम के हिसाब से चुनें

जब भी आप परफ्यूम खरीदें तो मौसम और माहौल का जरूर ध्यान रखें. गर्मियों में सिट्रस या एक्वा बेस्ड फ्रेग्रेंस और सर्दियों में वुडी या स्पाइसी खुशबू ज्यादा अच्छी लगती है. इसी के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि परफ्यूम स्किन पर एक जैसा नहीं महकता है इसलिए स्किन पर ट्राई रकके देखें, ये स्किन के नेचुरल ऑयल्स के अलग या और ज्यादा महक सकता है. इसलिए त्वचा पर लगाकर जरूर ट्राई करें.

