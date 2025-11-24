Advertisement
trendingNow13016317
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Common Perfume Mistakes: परफ्यूम लगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना सब करेंगे इग्नोर

Perfume Tips: परफ्यूम लगाना डेली रूटीन और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. हालांकि कुछ लोग परफ्यूम लगाते समय कुछ गलतियां करते हैं. चलिए जानते हैं परफ्यूम लगते समय कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या है परफ्यूम लगाने का सही तरीका.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Common Perfume Mistakes: परफ्यूम लगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना सब करेंगे इग्नोर

Common Perfume Mistakes: आजकर परफ्यूम लगाना डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है. बाहर निकलने से पहले लोग परफ्यूम लगाना नहीं भूलते हैं. परफ्यूम की महक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है. हालांकि कुछ लोग परफ्यूम लगाते समय कुछ कॉमन गलतियां करते हैं जिससे हमें बचना चाहिए. कई बार ये परफ्यूम लगाने का गलत तरीका दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है और लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. खासतौर से ऑफिस के माहौल में खुशबू का चुनाव बहुत मायने रखता है. चलिए जानते हैं परफ्यूम का सही चुनाव, गलतियां और सही तरीका क्या है.

ज्यादा परफ्यूम लगाना
सबसे कॉमन और बड़ी गलती यही है कि लोग परफ्यूम बहुत ज्यादा लगा लेते हैं जो पूरी तरह गलत है. लोगों को लगता है कि ज्यादा खुशबू मतलब ज्यादा अटेंशन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सॉफ्ट और हल्की खुशबू ज्यादा बेहतर होती है. ज्यादा तीखी और तेज खुशबू लोगों को असहज कर सकती है और ऐसे में लोग आपसे दूर भाग सकते हैं. इतना ही नहीं ज्यादा परफ्यूम लगाना सिर दर्द या एलर्जी का भी कारण बन सकता है. बहुत थोड़ा सा परफ्यूम पल्स पॉइंट्स पर लागना काफी है (कलाई, गर्दन या कानों के पीछे). 
य​ह भी पढ़ें: क्या मुंह में लौंग रखने से सच में कम होता है दांतों का दर्द? जानें कितनी फायदेमंद

 

Add Zee News as a Preferred Source

स्ट्रांग फ्रेगरेंस  का चुनाव
बहुत से लोग परफ्यूम खरीदते समय ये गलती कर देते हैं वे बहुत ही स्ट्रांग फ्रेगरेंस चुन लेते हैं. कुछ लोग इतना स्ट्रांग फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम लगाते हैं कि जहां से वे गुजरते हैं चारों ओर का माहौल महक जाता है, कई बार ये लोगों को इरिटेट करता है. इसलिए हल्की, मीठी और फ्रेश खुशबू चुनें जो आपके पास जाने पर ही महसूस हो ना कि पूरा कमरा ही महक जाए.

सबके सामने न लगाएं
कुछ लोग पब्लिक्ली परफ्यूम लगाने लग जाते हैं. अगर खुशबू हल्की हो गई या दोबारा परफ्यूम लगाना है तो वॉशरूम या किसी प्राइवेट जगह पर जाकर लगाएं. लेकिन खुले में परफ्यूम लगाना दूसरे लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता है.

परफ्यूम को डिओड्रेंट न समझें
कुछ लोग ये गलती करते हैं वे डिओड्रेंट और परफ्यूम के बीच का फर्क भूल जाते हैं. याद रखें, परफ्यूम बदबू और पसीने को रोकने के लिए नहीं होता है. अगर आपको पसीने या बदबू को दबाना है तो पहले डिओड्रेंट का यूज करें और फिर बाद में हल्का सा परफ्यूम लगाएं.

मौसम के हिसाब से चुनें
जब भी आप परफ्यूम खरीदें तो मौसम और माहौल का जरूर ध्यान रखें. गर्मियों में सिट्रस या एक्वा बेस्ड फ्रेग्रेंस और सर्दियों में वुडी या स्पाइसी खुशबू ज्यादा अच्छी लगती है. इसी के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि परफ्यूम स्किन पर एक जैसा नहीं महकता है इसलिए स्किन पर ट्राई रकके देखें, ये स्किन के नेचुरल ऑयल्स के अलग या और ज्यादा महक सकता है. इसलिए त्वचा पर लगाकर जरूर ट्राई करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

common perfume mistakesperfume tips

Trending news

जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
Raj thakrey
... तो मुंबई हमारे हाथ से निकल जाएगी, बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे ने दी चेतावनी
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? क्या ऐसा हो सकता है
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार