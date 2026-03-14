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चावल का इस तरह करें इस्तेमाल, चेहरे पर आएगी कोरियन स्किन जैसी चमक

ग्लोइंग स्किन की चाहत हर किसी को होती है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चावल का इस्तेमाल कैसे करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:58 PM IST
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चावल का इस तरह करें इस्तेमाल, चेहरे पर आएगी कोरियन स्किन जैसी चमक

ग्लोइंग स्किन के लिए अधिकतर महिलाएं केमिकल का इस्तेमाल करती हैं. केमिकल प्रोडक्ट्स लगाने से चेहरे पर ग्लो तो आता है लेकिन लंबे समय तक केमिकल लगाने से स्किन को नुकसान हो सकता है. ग्लोइंग स्किन के लिए आप चेहरे पर चावल लगा सकते हैं. 

चावल कैसे है फायदेमंद 
चावल में विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, एंटिऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड पाया जाता है. ये पोषक तत्व स्किन को कई तरह की दिक्कतों से राहत दिलाने में मददगार होते हैं. आइए जानते हैं चावल का इस्तेमाल कैसे करें. 

टोनर की तरह 
चावल का इस्तेमाल आप टोनर की तरह कर सकते हैं. सबसे पहले आधा कप चावल धोकर इसे बाउल में आधा कप पानी डालकर भिगो दें. 30 मिनट बाद पानी को छानकर एक बोतल में भर लें. इस पानी को आप टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. चावल के पानी का इस्तेमाल करने से पोर्स टाइट होते हैं. इसके अलावा स्किन की डेलनेस दूर होती है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यह टोनर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 

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फेस पैक की तरह 
आप चावल का इस्तेमाल फेस पैक की तरह भी कर सकते हैं. फेस मास्क बनाने के लिए आप 2 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच दही और शहद लें. इसके बाद इसे चेहरे पर 15 मिनट लगाकर छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए अपना चेहरा धो लें. रोजाना फेस पैक का इस्तेमाल करने से चेहरे की टैनिंग, पिग्मेंटेशन और दाग धब्बे दूर हो सकते हैं. 

हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करें 
कोरियन जैसी ग्लोइंग स्किन के लिए आप चावल का फेस मास्क हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं. फेस मास्क को चेहरे पर रोजाना नहीं लगाना चाहिए. रोजाना चेहरे पर फेस मास्क लगाने से स्किन को नुकसान भी हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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