क्या आप भी भीगे बादाम के छिलकों को कचरा समझकर फेंक देते हैं? आज ही जान लें इस्तेमाल करने के गजब के तरीके!

Soaked Almond Peel: बादाम हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. रोज सुबह भीगे हुए बादाम को खाने से शरीर में कई तरह से पोषक तत्व मिलते हैं. सुबह बादाम खाने से पाचन और दिमाग दोनों को गजब का फायदा मिलता है. आपको बता दें बादाम पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है. अधिकतर लोग इसके छिलके को निकालकर फेंक देते हैं लेकिन आपको बता दें ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. बादाम के छिलके में भरपूर मात्रा में विटामिन, खनिज और एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं. आप इसका इस्तेमाल कई अलग-अलग तरीकों से भी कर सकते हैं, अगर आप भी भीगे हुए बादाम के छिलकों को फेंक देते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इसको इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं.



भीगे बादाम के छिलकों का इस्तेमाल



1. हेयर मास्क

भीगे बादाम आपकी सेहत के साथ-साथ आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. बादाम के छिलकों में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. बादाम के छिलकों को पीसकर और इसमें आप एलोवेरा जेल को डालकर इसको पेस्ट बना लें और फिर इसको आप बालों में लगा सकते हैं.



2. छिलकों की चटनी



बादाम के छिलकों को पीसकर आप इसकी चटनी को भी बना सकते हैं. इसको पीसकर चटनी बनाने में आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है. इसको आप आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं, खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी होती हैं.



3. फेस पैक

अगर आप भीगे बादाम के छिलकों को फेंकने के बजाय इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको पीसकर फेस पैक को बनाकर लगा सकते हैं. ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. इसके छिलकों को पीसकर आप विटामिन ई को इसमें मिलाकर लगा सकते हैं.



