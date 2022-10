Wake Up Tips: सुबह जल्दी उठने में आता है आलस? इन ट्रिक्स के जरिए तुरंत भाग जाएगी नींद

How To Wake Up Early In The Morning: मौजूदा दौर की लाइफस्टाइल काफी बिजी हो चुकी है, ऐसे में हम पूरी तरह नींद नहीं ले पाते और फिर सुबह उठना पहाड़ ढोने जैसा मुश्किल हो जाता है. आमतौर पर हेल्थ एक्सपर्ट एक हेल्दी अडल्ट को 8 घंटे की सुकून भरी नींद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन हर कोई ये टिप्स फॉलो नहीं कर पाता, और फिर जब सुबह उठने का वक्त आता है तो नींद आंखों से दूर जाने का नाम नहीं लेती और साथ ही बदन में काफी ज्यादा दर्द होता है. आइए जानते हैं कि अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी पेश आती है तो आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे नींद भगाना आसान हो जाएगा.

1. अलार्म को हाथों से रखें दूर

सेलफोन के चलन बढ़ने से पहले हमलोग अलार्म घड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, लेकिन तकनीक के विकास के बाद मोबाइल में ही अलार्म की सुविधा है, लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि फोन में हम स्नूज बटन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिससे बिस्तर छोड़ने में देर होती है. इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मोबाइल फोन में अलार्म लगाने के बाद इससे इतनी दूर रखें कि आपको आवाज तो सुनाई दे लेकिन हाथ वहां तक न पहुंच पाए. ऐसा करने से आपको अलार्म बंद करने के लिए बेड से उठना ही होगा और फिर नींद टूट जाएगी.

2. गुनगुना पानी पिएं

भारत में काफी लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है, जिसे बेड टी भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा करने से आपकी एसिडिटी और कब्ज जैसी पेट की परेशानियां पैदा हो सकती है. इसलिए चाय पीने के बजाए आप गुनगुने पानी का सेवन करें , इससे हमारा शरीर तुरंत एक्टिव हो जाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है उन्हें राहत मिलती है. आप चाहें तो हल्के गर्म पानी में शहद और नींबू को मिक्स कर सकते हैं. ऐसा करने से वजन कम करने में मदद मिलती है.

3. टहलने चले जाएं

जब एक ऊपर दिए गए उपायों के बावजूद आंखों से नींद गायब नहीं हो रही और सुस्ती का अहसास हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि आप मॉर्निंग वॉक पर जाए. कोशिश करें कि 20 से 30 मिनट तक चहलकदमी जरूर करें ताकि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए और फिर वापस बेड पर जाने की जरूरत महसूस न हो.

