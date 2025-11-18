Advertisement
trendingNow13009124
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सुबह उठना हुआ 'बच्चों का खेल'! सर्दियों में जल्दी उठने के लिए अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, आलस भी नहीं बनेगा रुकावट!

Winter morning early wake up tips: सर्दियों की सुबह रजाई की गर्माहट छोड़ना किसी जंग से कम नहीं है. अलार्म बजता रहता है, लेकिन बिस्तर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता. इसी आलस के कारण हमारी दिनचर्या खराब हो जाती है. अगर आप इस चुनौती को जीतना चाहते हैं और ठंड में भी ताजे दिमाग से अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन स्मार्ट और आसान टिप्स को अपनाएं.  ये तरीके आपके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत आसान बना देंगे.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह उठना हुआ 'बच्चों का खेल'! सर्दियों में जल्दी उठने के लिए अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, आलस भी नहीं बनेगा रुकावट!

Winter morning routine: सर्दियों का मौसम जितना अच्छा लगता है, सुबह उठना उतना ही मुश्किल हो जाता है. रजाई की गर्माहट और ठंडी हवा के बीच अलार्म बजना किसी चुनौती से कम नहीं होता. लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है. अगर आपकी भी सुबह आंख नहीं खुलती तो यहां कुछ आसान और स्मार्ट टिप्स दिए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप ठंड में भी बिस्तर से उठने में कामयाब हो सकते हैं.

रात में सोने का टाइम फिक्स करें
सुबह जल्दी उठने की तैयारी रात को ही शुरू हो जाती है. यह बात सुनने में भले ही पुरानी लगे, लेकिन अगर आप हर रात एक निश्चित समय पर सोते हैं तो आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक (जैविक घड़ी) उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है. एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल बनाएं और कोशिश करें कि रोज़ाना 8 से 9 घंटे की नींद लें. जब नींद पूरी होती है, तो सुबह आँख अपने आप खुल जाती है.

अलार्म को बिस्तर से दूर रखें
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वह 'स्नूज़' बटन होता है. अलार्म को अपने बिस्तर से इतनी दूरी पर रखें कि उसे बंद करने के लिए आपको उठकर जाना पड़े. जब आप उठकर अलार्म बंद करने जाते हैं तो आपकी नींद थोड़ी टूट जाती है और कमरे की लाइट ऑन कर देने से बिस्तर पर वापस जाने का मन कम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उठने के लिए एक 'बड़ा कारण' ढूंढें (Plan Your Morning)
सिर्फ इसलिए मत उठें कि आपको उठना है, बल्कि इसलिए उठें क्योंकि आपको कुछ करना है. एक रात पहले ही अपने दिमाग में क्लियर कर लें कि उठते ही आपके पहले दो जरूरी काम क्या होंगे. जैसे कि आपको उठकर गर्म पानी पीना है और फिर 20 मिनट योग करना है. या फिर आपको उठकर ऑफिस का सबसे जरूरी मेल चेक करना है. इस तरह के कई टारगेट्स से आपको उठने का मोटिवेशन मिलता है.

उठते ही तुरंत पानी पीकर नींद भगाएं
जैसे ही आपकी नींद खुले, सबसे पहले अपनी पानी की बोतल उठाएँ और एक गिलास पानी पी लें. यह सरल कदम आपके शरीर को हाइड्रेट करता है. आपके पाचन तंत्र (Digestive System) को एक्टिव करता है और आपको फ्रेश महसूस कराता है. यह शरीर को जगाने का एक बेहतरीन प्राकृतिक तरीका है.

सोने से पहले स्क्रीन को कहें 'ना'
रात को सोने से कम से कम एक घंटा पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन से दूर हो जाएं. इन स्क्रीनों से निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर में नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है, जिससे नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है. स्क्रीन देखने की जगह किताब पढ़ें, हल्का संगीत सुनें या ध्यान (Meditation) करें. इससे दिमाग शांत होता है और आपको गहरी नींद आती है.

उठते ही रोशनी ऑन करें और एक्टिव हो जाएं
ठंड में सुबह की प्राकृतिक रोशनी देर से आती है. इसलिए अलार्म बंद करते ही अपने कमरे की लाइट तुरंत ऑन कर दें. रोशनी मिलते ही आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब सुबह हो गई है और वह नींद के हार्मोन को कम कर देता है. इसके बाद आलस से बचें और तुरंत एक्टिव हो जाएं. बिस्तर से उतरें और मॉर्निंग वॉक करें या हल्की एक्सरसाइज करें. इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और नींद पूरी तरह से भाग जाती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Winter morning early wakeup tipsWinter morning routinehealth newslifestyle

Trending news

नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
Nawab Malik
नवाब मलिक को बड़ा झटका, कोर्ट ने तय किए आरोप; दाऊद की संपत्ति से जुड़ा है मामला
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
Delhi Blast Case Update
दिल्ली से मुंबई तक फैले लाल किला मेट्रो बम ब्लास्ट के तार, तीन संदिग्ध रडार पर
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
Madvi Hidma
नक्सली हिडमा एनकाउंटर में ढेर, देश से नक्सलवाद का खात्मा होने में बस इतना टाइम बाकी
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
Delhi blast
प्रोफेशनल कैसे बने कट्टरपंथ का हिस्सा? ऐसे बेनकाब हुआ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
Sir
रामलीला मैदान से हुंकार, सिग्नेचर अभियान और... बिहार के बाद SIR पर कांग्रेस की ललकार
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
Maharashtra government
महाराष्ट्र सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? बीजेपी-शिवसेना में खटपट! अटकलों की वजह भी जानिए
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
India News
'तलाकशुदा पत्नी का किया जा रहा उत्पीड़न...,' शख्स ने मेट्रो को दी उड़ाने की धमकी
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
India News
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, इंटरनेट पर की सराहना
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
Election Strategist Prashant Kishore
बिहारी बड़े मैच्योर हैं जी! केजरीवाल बनने चले थे, भभककर 'फ्यूज' हो गए प्रशांत किशोर
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग 'खून की होली' खेलने की थी