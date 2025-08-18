बारिश के मौसम में कैसे फैब्रिक के पैंट पहने, जिससे जम न पाए कीचड़ के दाग?
बारिश के मौसम में कैसे फैब्रिक के पैंट पहने, जिससे जम न पाए कीचड़ के दाग?

मानसून सीजन में कपड़े काफी गंदे होते हैं क्योंकि बारिश का पानी कीचड़ बनाता है और यही हमारे कपड़ों को खराब करते हैं, ऐसे में हमें सही फेबरिक का सेलेक्शन बेहद जरूरी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:36 AM IST
बारिश के मौसम में कैसे फैब्रिक के पैंट पहने, जिससे जम न पाए कीचड़ के दाग?

Best Fabric For Monsoon: बरसात का मौसम अपने साथ ताजगी और ठंडक तो देता है, लेकिन साथ ही कई परेशानियां भी लेकर आता है. खासकर तब, जब बात कपड़ों की हो. इस सीजन में बाहर निकलते समय सबसे बड़ी दिक्कत कीचड़ और पानी के छींटों से होती है, जो अक्सर हमारे पैंट्स पर जम जाते हैं और दाग छोड़ जाते हैं. हालांकि, अगर सही फैब्रिक और स्टाइल चुना जाए तो इन दिक्कतों से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं बारिश के मौसम में किस तरह की पैंट पहननी चाहिए जिससे कीचड़ के दाग आसानी से न जमें.

1. नायलॉन और पॉलिएस्टर चुनें
कॉटन या लिनेन जैसे फैब्रिक पसीना सोखने में अच्छे होते हैं, लेकिन बरसात में ये गीलापन लंबे समय तक पकड़े रहते हैं. ऐसे में नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे सिंथेटिक फैब्रिक बेहतर ऑप्शन हैं. ये जल्दी सूख जाते हैं और इन पर कीचड़ या पानी के दाग आसानी से जमते नहीं.

2. डार्क शेड्स को प्रायोरिटी दें
बरसात में हल्के रंग के कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं और उन पर दाग ज्यादा नजर आते हैं. नेवी ब्लू, ब्लैक, डार्क ग्रीन या चारकोल ग्रे जैसे डार्क शेड्स की पैंट चुनना समझदारी होगी. इन पर दाग कम दिखाई देते हैं और धोने में भी आसानी रहती है.

3. टेपर या एंकल-लेंथ पैंट्स पहनें
लंबी पैंट्स जिनका निचला हिस्सा जमीन या गड्ढों से टकराता है, उन पर कीचड़ जमने की संभावना ज्यादा रहती है. ऐसे में टेपर फिट या एंकल-लेंथ पैंट्स पहनें, जिससे उनका किनारा जमीन से दूर रहे और दाग न लगे.

4. वॉटर-रेसिस्टेंट पैंट्स का इस्तेमाल करें
आजकल बाजार में कई ब्रांड्स वॉटर-रेसिस्टेंट या क्विक-ड्राई पैंट्स उपलब्ध कराते हैं. ये न सिर्फ पानी को रिपेल करते हैं बल्कि कीचड़ भी आसानी से इन पर टिक नहीं पाता. ऐसे फैब्रिक बरसात के मौसम के लिए बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं.

5. कपड़े धोने की ट्रिक अपनाएं
अगर पैंट पर कीचड़ लग भी जाए तो उसे सूखने न दें. तुरंत पानी से धो लें, क्योंकि सूखा कीचड़ दाग छोड़ देता है. हल्के डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी दाग हटाने में असरदार होता है.

