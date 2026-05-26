फटे होंठों से रहते हैं परेशान, मैट लिपस्टिक लगाने से बढ़ सकती है समस्या

पिछले काफी समय से मैट लिपस्टिक ट्रेंड में है. मैट लिपस्टिक लगाने से क्लासी लुक मिलता है. वहीं यह लॉन्ग लास्टिंग है. लेकिन मैट लिपस्टिक लगाने से लिप्स ड्राई हो जाते हैं. लंबे समय तक मैट लिपस्टिक लगाने होंठ फटे-फटे नजर आते हैं. ज्यादा मैट लिपस्टिक लगाने लिप्स पर पपड़ी जमने लगती हैं जिससे पूरा लुक खराब हो सकता है. कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अपने लिप्स को सॉफ्ट बना सकते हैं.

स्क्रब

मैट लिपस्टिक लगाने से लिप्स फट जाते हैं. लिप्स के डेड स्किन हटाने के लिए सबसे पहले माइल्ड स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे. इसके अलावा आप घर पर भी स्क्रब बना सकते हैं. आप चीनी और नारियल तेल को मिक्स करके हल्के हाथों से अपने होंठों की मसाज करें. इसके बाद लिप्स को साफ कर लें. इससे आपके लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे.

लिप प्राइमर

लिप्स की केयर करने के लिए आप लिप प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लिप प्राइमर का इस्तेमाल करने से लिप के ऊपर एक सुरक्षा कवर बन जाता है जो कि लिप्स को फटने से बचाता है. वहीं लिपस्टिक भी लंबे समय तक लगी रहती है.

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नारियल तेल का इस्तेमाल

रात को सोने से पहले लिप्स पर नारियल तेल लगाना चाहिए. नारियल तेल लगाने से लिप्स सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं. रात को रोज सोने से पहले लिप्स पर नारियल तेल लगा सकते हैं. सुबह उठने के बाद आपके फटे होंठ ठीक हो जाएंगे.

पेट्रोलियम जेली

मैट लिपस्टिक लगाने के बाद आपके लिप्स भी फट गए हैं तो आप पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं. पेट्रोलियम जेली लगाने फटे होंठों की समस्या ठीक हो सकती हैं. पेट्रोलियम जेली को आप रात को दिन में कभी भी लगा सकते हैं. रात को सोने से पहले पेट्रोलियम जेली लगाने से सुबह तक आपके फटे लिप्स काफी हद तक ठीक हो सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.