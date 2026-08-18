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गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से जंग जीतकर लौटी खुशियां, सही समय पर इलाज और सर्जनों की देखरेख ने दिया जीवनदान


Gastrointestinal Cancer Treatment: हर्षद पटेल (नाम परिवर्तित) परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर अपना जीवन बिताते थे. पिछले कुछ दिनों से खाना खाने के बाद उन्हें असहजता महसूस होने लगी. उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (GI) कैंसर की समस्या हुई, जिसका समय पर इलाज मिलने से उनके जीवन में वापस खुशियां लौटीं.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 18, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:04 PM IST
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से जंग जीतकर लौटी खुशियां, सही समय पर इलाज और सर्जनों की देखरेख ने दिया जीवनदान

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