/गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से जंग जीतकर लौटी खुशियां, सही समय पर इलाज और सर्जनों की देखरेख ने दिया जीवनदान

हर्षद पटेल ने फिर से सामान्य भोजन का आनंद लेना शुरू किया. परिवार के साथ बिताए पल फिर से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां बन गए. आज हर्षद फिर से एक सामान्य, सक्रिय और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी रहे हैं. उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि GI कैंसर का समय पर पता लगना, विशेषज्ञ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में उचित उपचार और मरीज की सकारात्मक सोच ये तीनों मिलकर जीवन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, क्योंकि कैंसर के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती.सही इलाज के साथ, जिंदगी फिर से जी जा सकती है.