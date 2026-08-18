/गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर से जंग जीतकर लौटी खुशियां, सही समय पर इलाज और सर्जनों की देखरेख ने दिया जीवनदान

Gastrointestinal Cancer: कभी परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ घूमना और हर दिन को खुलकर जीना हर्षद पटेल (नाम परिवर्तित) की दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदलने लगा. भोजन करने के बाद लगातार असहजता महसूस होना, वजन कम होना और बढ़ती शारीरिक कमजोरी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर शरीर उन्हें क्या संकेत दे रहा है. जांच के बाद पता चला कि उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल (GI) कैंसर है.
यह खबर केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक बड़ा भावनात्मक झटका थी. इलाज कैसे होगा, क्या सर्जरी करनी पड़ेगी और क्या मैं फिर से सामान्य जीवन जी पाऊंगा? ऐसे कई सवाल उनके मन में लगातार चल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने डॉक्टर सोमेश चंद्रा और डक्टर कुश शाह, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एवं रोबोटिक सर्जन से परामर्श लिया.
विस्तृत जांच और उपचार की योजना के बाद उनकी सफलतापूर्वक सर्जरी की गई. इसके बाद आवश्यक कैंसर उपचार भी पूरा किया गया. यह सफर आसान नहीं था. सर्जरी के बाद रिकवरी, खान-पान में बदलाव, शारीरिक कमजोरी और कई ऐसे दिन आए जब आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन डॉक्टर सोमेश चंद्रा और डॉक्टर कुश शाह के विशेषज्ञ मार्गदर्शन, परिवार के निरंतर सहयोग और अपने दृढ़ संकल्प के साथ हर्षद ने हर चुनौती का सामना किया. धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा.
हर्षद पटेल ने फिर से सामान्य भोजन का आनंद लेना शुरू किया. परिवार के साथ बिताए पल फिर से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां बन गए. आज हर्षद फिर से एक सामान्य, सक्रिय और आत्मविश्वास से भरा जीवन जी रहे हैं. उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि GI कैंसर का समय पर पता लगना, विशेषज्ञ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की देखरेख में उचित उपचार और मरीज की सकारात्मक सोच ये तीनों मिलकर जीवन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, क्योंकि कैंसर के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती.सही इलाज के साथ, जिंदगी फिर से जी जा सकती है.